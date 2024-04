Barcelone 2024: Les primes du Barcelona Open Banc Sabadell

C’est le grand retour de Nadal au tournoi de Barcelone 2024 qui l’a vu régner en maître pendants de très longues années.

Le Barcelona Open Banc Sabadell 2024, l’un des événements les plus importants du tennis espagnol, compte Rafael Nadal parmi son plus illustre champion. Et justement, le Majorquin y fait son grand retour à la compétition après presque trois mois sans jouer en raison d’une hanche douloureuse.

Un prize money augmenté de 2,2% au tournoi de Barcelone 2024

Faisant partie du circuit ATP 500, le tournoi Barcelone 2024 se déroule au Real Club de Tenis Barcelona-1899, le plus ancien club de tennis espagnol. Avec Banc Sabadell comme principal sponsor, la rémunération n’est pas négligeable. Le montant total des prix du Barcelona Open en 2024 s’élève au cumul à 2 782 960 dollars (2 617 065 €), soit une légère augmentation de 2,2 % par rapport à 2023.

Le vainqueur recevra une prime de 459 247 euros

Le champion de Barcelone remportera un chèque de 488 390 dollars (459 247 €), également en hausse de 2,22 % par rapport à l’argent que Carlos Alcaraz a gagné l’année dernière lorsqu’il a remporté son deuxième trophée Trofeo Conde de Godo. Le finaliste recevra 260 475 dollars (244 945 €), ce qui représente également une augmentation de 2,22 % par rapport à il y a douze mois.

Ces augmentations se reflètent dans l’ensemble du tableau principal et des qualifications. Par exemple, les perdants du premier tour voient une augmentation de 2,26 % par rapport à il y a 12 mois avec 10 855 dollars (10 209 €) de prix.

Les primes du Barcelona Open Banc Sabadell 2024

1er Tour = 10 855 $

2ème Tour = 20 350 $

3ème Tour : 37 175 $

Quart de finale = 70 550 $

Demi-finale = 135 125 $

Finale = 260 475 $

Vainqueur = 488 390 $