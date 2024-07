Ballon d’or 2024: Qui va désormais le gagner selon les bookmakers ?

Pour qui le trophée du Ballon d’or 2024 ? Réponse en octobre.

Cette fois la messe est dite. Avec la fin de l’Euro et en suivant celle de la Copa America, la saison 2023-2024 s’achèvera définitivement pour tous les footballeurs professionnels. Ils ne sont plus beaucoup sur le pont, mais certains ont encore des choses à jouer : un sacre international collectif et une distinction individuelle, que le trophée du Ballon d’or 2024.

Jude Bellingham placé pour décrocher le Ballon d’or 2024

Ça vaut surtout pour le meneur de l’Angleterre Jude Bellingham, qui est le mieux placé du moment chez les bookmakers britanniques. Mieux notamment que son adversaire espagnol, Lamine Yamal, qui vient de fêter ses 17 ans avec une longue carrière devant lui pour remporter le titre. Et vu le destin qui se profile à lui, sûrement en gagnera-t-il plusieurs. Pour cette année, c’est moins évident, sa cote du moment est de 27 contre un.

Mbappé n’a pas pu renverser les tendances à l’Euro en Allemagne

Ça ne devrait pas non plus être Kylian Mbappé, qui pouvait encore espéré avec un bon Euro. Mais le capitaine français est passé au travers de son tournoi et probablement au travers de la distinction finale. Sa cote ce jour est de 15. Plus sûrement que l’ancien attaquant du PSG, il y a donc Jude Bellingham (cote à 2,85), mais il n’est pas le premier favori, les bookmakers pourtant anglais, lui préfèrent son coéquipier brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, à la cote de 2.

Verdict le lundi 28 octobre pour le trophée du Ballon d’or 2024

Troisième, le si précieux milieu de terrain de l’Espagne et de Manchester City, Rodri est en embuscade à la cote de 7. Il devance Kylian Mbappé tandis que Lionel Messi à qui appartient toujours le trophée pointe en suivant à la cote de 23. Décision sera rendue le lundi 28 octobre pour le vainqueur du Ballon d’or 2024.