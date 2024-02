Balance des transferts des clubs de Ligue 2 cette saison

En Ligue 2, le mercato est souvent pour les clubs l’occasion de générer des bénéfices.

Même dates et principe que pour la Ligue 1, le mercato de l’hiver s’est achevé en Ligue 2, ce jeudi 1er février au soir. Dans l’antichambre de l’élite, les opérations payantes sont moins fréquentes et le plus souvent, les clubs profitent des fenêtres du marché des transferts, pour valoriser leurs meilleurs éléments et générer des bénéfices.

La majorité des clubs ont une balance positive

Cette saison c’est le cas de la grande majorité des équipes, parfois c’est une obligation comptable pour sinon éponger totalement les pertes, au moins les compenser. Comme pour les Girondins de Bordeaux, qui sont certes les plus dépensiers dans le sens du recrutement et les seuls à plus de 10 millions d’euros payés en indemnités, mais ils doivent cela aux départs qui rapportent le double. Si bien que le marché des transferts, à l’ajout de la phase de l’été et de celle de l’hiver, rapporte un peu plus de 11 millions d’euros aux marines.

L’AJ Auxerre investit pour retrouver l’élite

Angers SCO, l’ESTAC Troyes et l’Amiens SC sont les trois qui génèrent le plus de bénéfices. Tandis que deux clubs seulement ont plus dépensés que cédé des joueurs : le Pau FC (-0,4 M€ au bilan) et l’AJ Auxerre (-3,15 M€). Le club Bourguignon assumera plus facilement ce déficit s’il retrouve la Ligue 1, un an tout juste après l’avoir quitté. Après 23 journées de Ligue 2, il est en ballotage favorable, à la deuxième place du championnat.

Balance des transferts en Ligue 2 cette saison 2023-2024

Club Dépenses Recettes Balance en transfert Auxerre 3,15 M€ 0 -3,15 M€ Ajaccio 0,1 M€ 0,6 M€ +0,5 M€ Troyes 5,4 M€ 20 M€ +14,6 M€ Angers 0,65 M€ 20,9 M€ +20,25 M€ Bordeaux 11,4 M€ 23 M€ +11,6 M€ Bastia 0,5 M€ 4,8 M€ +4,3 M€ Caen 0 1,4 M€ +1,4 M€