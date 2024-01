Avec Lionel Messi, l’Arabie Saoudite dévoile sa nouvelle campagne promotionnelle

Lionel Messi vante, en famille, l’intérêt de se rendre en Arabie Saoudite.

L’Arabie saoudite lance une nouvelle campagne promotionnelle touristique avec Lionel Messi comme ambassadeur. La campagne, intitulée « Arabie saoudite, au-delà des idées reçues », cherche à promouvoir le pays comme une destination touristique diversifiée et accueillante. Elle met également en lumière les réalisations des femmes saoudiennes, qui jouent un rôle de premier plan dans la transformation du pays.

« Arabia Saoudite, au-delà des idées reçues » pour nom de la campagne

La nation poursuit ainsi ses efforts de communication à grande échelle, pour soigner son image à l’internationale, en s’appuyant sur le footballeur le plus titré au monde et l’un des plus populaires. L’Arabie Saoudite est régulièrement épinglée par les ONG humanitaires de la défense des droits de l’homme. Le nom donné à cette campagne, « Arabie saoudite, au-delà des idées reçues », est en ce sens équivoque, sauf à ce que le message soit véritablement suivi d’effets. Nous ne pouvons ni le confirmer, ni l’infirmer.

Lionel Messi joue les ambassadeurs de luxe pour la promotion touristique du pays

Cette campagne témoigne quand même d’une forme de volonté de s’ouvrir au plus grand nombre, elle dit d’ailleurs souscrire à l’initiative de l’ONU « Tourism Opens Minds », visant à inciter les touristes du monde entier à élargir leurs horizons.