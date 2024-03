Autriche, Serbie, Suisse… Puma dévoile les maillots des nations à l’Euro 2024

Après Adidas puis Nike, au tour de Puma de dévoiler les maillots des nations à l’Euro 2024.

L’équipementier Puma dévoile ce jeudi les maillots domicile et extérieur des équipes nationales pour l’Euro 2024 que la marque habille. Dans la liste il y a l’Autriche, futur adversaire de l’équipe de France dans le groupe D, avec les Pays-Bas et la Pologne.

Domicile et extérieur, les maillots des nations Puma à l’Euro 2024 sont sortis

L’Autriche arbore un maillot domicile rouge inspiré du style architectural « Jugendstil », tandis que le modèle extérieur blanc célèbre l’amour du pays pour la nature. La République tchèque présente un maillot domicile rouge avec un motif abstrait du lion à double queue, et l’extérieur est blanc, rendant hommage à l’équipe de 2004. L’Islande s’inspire de ses glaciers pour son domicile bleu, et de son paysage volcanique pour la tunique à l’extérieur gris cendré et flamboyant.

La Serbie arbore un maillot domicile rouge avec des motifs d’ailes d’aigle symbolisant la bravoure, et une version extérieure blanche inspirée des formations rocheuses du pays. La Suisse quant à elle, célèbre son héritage alpin avec des fleurs d’edelweiss sur le maillot domicile rouge et la gare de Jungfraujoch sur l’extérieur blanc.