ASSE Mercato. Un milieu des Verts signe avec Griezmann

Un jeune espoir de l’AS Saint-Etienne rejoint l’agence de représentation de joueurs de la famille Griezmann.

C’est une autre forme de transfert au coeur du mercato de l’hiver, que celui qui concerne Paul Eymard, jeune milieu de terrain central de 17 ans de l’AS Saint-Etienne. Joueur du collectif U19 au club stéphanois, Paul Eymard ne prévoit pas de bouger en janvier, mais il peut désormais compter pour l’accompagner en carrière sur un nouvelle agence.

Le jeune milieu de l’ASSE confie sa carrière naissante à By and For

Il vient en effet de s’associer à By and For, l’agence qui opère entre la France et l’Espagne et représente les intérêts du champion du monde français, Antoine Griezmann. Et pour cause, By and For a pour président Maud Griezmann, la soeur de l’attaquant de l’Atlético Madrid. « Paul Eymard, milieu de l’AS Saint-Etienne et de l’Équipe de France U17, rejoint la famille BY&FOR. Bienvenue », écrivent les communicants de l’agence sur les réseaux sociaux.

Après avoir débuté avec le Velay Football Club, Paul Eymard a rejoint le centre de formation de l’AS Saint-Etienne en 2022. Il poursuit depuis l’apprentissage du professionnalisme entre les murs de la pouponnière à talents des Verts.