ASSE. Un maillot inédit en vert et noir dévoilé en collab’ avec un festival local

Le maillot de l’ASSE revisité par la collaboration avec le festival Positive Education Festival.

L’AS Saint-Étienne continue de cultiver ses liens avec la scène culturelle locale, fruit de sa collaboration avec le Positive Education Festival, événement dédié à la musique électronique et à la culture alternative, un maillot inédit vient d’être dévoilé, en mixant les deux marques. Ce partenariat, en place depuis trois ans, fait bouger Saint-Étienne aux couleurs du club bien au-delà des terrains, et l’édition 2024 marque un pas de plus dans l’identité partagée entre les Verts et ce festival incontournable de la région.

L’association de deux marques fortes du sport et de la culture stéphanoise

Cette année, un changement de décor accompagne cette collaboration : le festival se tiendra dans deux lieux distincts, de jour au Clapier et en soirée au Parc Expo. Pour l’occasion, un maillot exclusif aux bandes vertes et noires a été créé, intégrant les logos de l’AS Saint-Étienne et du label culturel Steph’. Le design est rehaussé d’un col façon polo en noir noir et blanc et il porte également la mention du festival.

Destiné aux supporters plutôt qu’aux joueurs, ce maillot inédit ne devrait pas être visible sur le terrain de jeu où évoluent régulièrement les garçons et les filles de l’AS Saint-Etienne. Mais il demeure accessible dans le point de vente officiel du club stéphanois, près du stade Geoffroy-Guichard.