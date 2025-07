ASSE. Saint-Etienne augmente son capital social à plus de 40 M€

L’ASSE de Larry Tanenbaum a augmenté significativement son capital social.

L’objectif derrière l’opération ne nous est pas connu. Mais il semble moins lié à l’arrivée de nouveaux investisseurs, ou une obligation légale pour assainir les finances, que d’accroître la capacité de financement des clubs. Réuni le 27 juin dernier, le conseil d’administration de l’AS Saint-Etienne a validé l’augmentation du capital social de la société.

Un capital social augmenté de 38,647 M€

L’annonce légale publiée à cet effet rapporte une augmentation de 38 647 627,2 euros, de 3 108 724,92 euros qu’il était précédemment à 41 756 352,12 euros désormais. Cette augmentation du capital social s’inscrit dans la reprise du club par le fonds d’investissement Kilmer Sport, devenu propriétaire majoritaire de l’AS Saint-Etienne voilà un peu plus d’un an, au commencement du mois de juin 2024.

Après un premier exercice sportif et comptable d’observation, le fonds du milliardaire canadien de Lawrence Tanenbaum semble vouloir passer à la vitesse supérieure pour viser l’ambition initialement évoquée à la reprise des Verts : « Développer l’ASSE avec un projet de long terme basé sur ses valeurs et son héritage, et se concentrer sur la croissance future du club, y compris dans les équipes premières, masculine et féminine, et dans le centre de formation ».