ASSE: Les Verts attendent près de 10 M€ de règlements sur les transferts

L’ASSE doit récupérer plus d’argent qu’il n’en doit sur le trading de joueurs.

C’est une équation en l’espèce positive au bénéfice de l’ASSE, que la différence entre le solde à payer et celui à récupérer sur les cessions et recrues de joueurs, sur le marché des transferts. Tel que le montrent les comptes du club stéphanois au bilan de la saison 2023, partagés par la DNCG, Saint-Etienne a plus de créances que de dettes sur le mercato.

Moins du million à rembourser et dix fois plus à recevoir

Expliqué par les chiffres, le board du club stéphanois a à régler moins du million d’euros en indemnités compensatoires sur le recrutement des joueurs. Très précisément, 878 000 euros. A l’opposé ce sont presque dix millions d’euros qui lui sont dus, 9,7 millions tel qu’indiqués dans la ligne des comptes.

Une ligne qui compte pour l’activité financière de l’ASSE

Il n’est pas précisé à quelle échéance ces sommes sont à payer ou recevoir, si cela tient à du court voire du très court terme ou si les sommes sont étalées plus largement dans le temps. Mais puisque, comme nous vous l’expliquions sur Sportune, les Verts font du trading une activité à part entière de leur business, c’est une question loin d’être négligeable dans la gestion financière de l’entreprise stéphanoise.