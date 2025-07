ASSE. Le budget de l’AS Saint-Etienne cette saison 2025-2026

En baisse, mais supérieur à celui de tous les autres clubs de son championnat le budget de l’ASSE. pour la saison 2025-2026

Redescendre en Ligue 2 aussi vite qu’elle avait retrouvé l’élite n’a rien d’une fatalité pour l’Association Sportive de Saint-Etienne. Ses nouveaux dirigeants du fonds Kilmer Sports du Canadien Larry Tanenbaum, s’inscrivent dans la durée et ont les moyens de leurs ambitions. En commençant par retrouver la Ligue 1.

Idéalement, dès le terme de cette saison 2025-2026 que l’ASSE disputera dans la peau de l’ultra-favorite à tous les niveaux : qualité de son effectif, expérience nationale et même internationale, ambition affichée et surtout, dispositions financières. Bien que naturellement en baisse sur les plus de 50 millions qu’il était en 2024-2025, le budget des Verts pour cette nouvelle saison est estimé à 35 millions d’euros.

Le plus gros budget de la Ligue 2

C’est clairement le plus épais de la Ligue 2, un championnat qui a au moins pour avantage d’une forme de stabilité sur les gains qu’il produit, grâce à son contrat de diffusion noué avec BeIn Sports. Cela permet aux clubs engagés d’anticiper les recettes contrairement à la Ligue 1 qui repart à zéro avec sa nouvelle plateforme et toutes les incertitudes que cela englobe.

Signe que l’Association Sportive de Saint-Etienne nourrit de hautes ambitions, l’actionnaire a récemment procédé entre deux saisons à une conséquente augmentation du capital social du club, désormais supérieur à plus de 40 millions d’euros.

Sainté a bouclé sa dernière saison de Ligue 2 avec un léger déficit de 1,7 million d’euros. Il a alors généré un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et avait une masse salariale de 29 millions d’euros. C’était un train de vie qu’il ne pourra assumer cette saison 2025-2026. Mais c’est aussi une réalité pour toutes les autres équipes du championnat que de veiller scrupuleusement aux finances.