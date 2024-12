ASSE. La première réaction d’Dall’Oglio après son éviction

C’est assez rare pour être souligné mais Olivier Dall’Oglio et l’AS Saint-Etienne se quittent « bons amis ».

L’histoire entre Olivier Dall’Oglio et l’AS Saint-Étienne s’est achevée ce week-end, dans la foulée d’une défaite des Verts face au Toulouse FC, en championnat de Ligue 1, ce samedi. Dans la foulée, le lendemain, le club stéphanois annonçait la fin de sa collaboration avec Ole technicien de 60 ans, doublée du départ de son adjoint Grégory Pérès.

ODO part sans rancune avec l’AS Sait-Etienne

Après avoir conduit les Verts de la Ligue 2 à l’élite, le technicien tire sa révérence et il le fait sans amertume, d’après les premiers propos formulés dans le communiqué de séparation. « Je tenais à exprimer ma sincère gratitude pour l’accueil chaleureux reçu depuis mon arrivée avec mon adjoint Grégory Pérès, de la part des dirigeants, de l’ensemble des salariés et des supporters stéphanois. Je suis très heureux et chanceux d’avoir vécu une intense année dans ce club mythique, avec une incroyable montée, riche en émotions, en partage, en joie… Je n’oublierai jamais cette intense énergie dégagée par le Peuple Vert dans ce bouillant Chaudron, mais aussi partout dans le pays. À l’ensemble des personnes qui m’ont témoigné leur attention, leur affection, leur soutien, faute de pouvoir leur répondre individuellement, je leur dis du fond du cœur « Infiniment Merci », Fier d’être Vert ! », dit-il pour accompagner son départ.

Des mots élogieux sur lesquels surfe à son tour le président de l’ASSE, Ivan Gazidis : « Avec l’ensemble du Peuple Vert, supporters, salariés et joueurs, nous garderons en mémoire ce succès qui a marqué le club, ainsi que les qualités humaines d’Olivier. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à Grégory Pérès, le meilleur pour la suite de leur carrière ». Reste au cacique des Verts à trouver son successeur.