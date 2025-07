ASSE. Chico Lamba 3e, les recrues les plus chères de l’histoire de l’ASSE

Chico Lamba est Stéphanois. – @ASSE

C’est un signe qui trahit de l’ambition de l’AS Saint-Etienne, malgré sa relégation en Ligue 2, la saison dernière. Les Verts viennent d’officialiser le transfert dans leur rang de Chico Lamba, un défenseur central de 22 ans en provenance de FC Arouca au Portugal.

3e transfert le plus cher de l’ASSE et de la Ligue 2

L’opération est estimée à 8 millions d’euros, ce qui place le joueur de Guinée-Bissau sur le podium des recrues historiquement les plus chères de l’histoire de l’ASSE. Chico Lamba se hisse à la troisième place, il est aussi le troisième transfert le plus couteux dans le sens des arrivées, enregistré en championnat de France de Ligue 2.

Dans le top 10 élargit en la circonstance à 15, neuf joueurs ont été recrutés depuis le début de la saison 2024-2025 dernière ; l’international géorgien Zuriko Davitashvili et le premier de liste, l’attaquant belge, Lucas Stassin, en plus de Lamba. A propos de signes, en voilà un autre positif renvoyé par l’actionnaire Kilmer Sports, depuis qu’il est majoritaire à la tête de l’AS Saint-Etienne.

Les 10 recrues les plus chères de l’histoire de l’ASSE

Lucas Stassin, du KVC Westerlo (2024-2025) = 10 M€

Loïs Diony, du Dijon FCO (2017-18) = 10 M€

Chico Lamba, du FC Arouca (2025-2026) = 8 M€

Robert Beric, du Rapid Vienne (2015-2016) = 7,5 M€

Wahbi Khazri, de l’AFC Sunderland (2018-19) = 7 M€

Gonzalo Bergessio, du CA San Lorenzo de Almagro (2009-2010) = 6,2 M€

Rémy Cabella, de l’Olympique de Marseille (2018-2019) = 6 M€

Ilan, du FC Sochaux-Montbéliard (2006-2007) = 6 M€

Zuriko Davitashvili, des FC Girondins de Bordeaux (2024-2025) = 6 M€

Franck Tabanou, du Toulouse FC (2013-2014) = 5 M€

Benjamin Corgnet, du FC Lorient (2013-2014) = 5 M€

Assane Dioussé, du FC Empoli (2017-2018) = 5 M€

Boubacar Sanogo, du SV Werder Bremen (2009-2010) = 5 M€

Blaise Matuidi, de l’ESTAC Troyes (2007-2008) = 5 M€