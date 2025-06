ASSE. Ce que le transfert définitif de Cardona doit aussi rapporter à Monaco

Irvin Cardona est définitivement stéphanois.

L’AS Saint-Etienne a officialisé l’opération ce lundi, la formation stéphanoise va garder avec elle son attaquant Ivrin Cardona. Après deux périodes en prêts de six mois, la saison 2023-2024 et celle qui s’achève, l’ASSE a levé l’option d’achat sur le joueur négociée avec le FC Augsbourg en Bundesliga allemande.

Engagé par l’ASSE jusqu’en 2028

Cela installe Cardona jusqu’en 2028 avec les Verts. L’AS Saint-Etienne ne le précise pas dans son communiqué, mais l’option d’achat serait de 2,5 millions d’euros. Conformément aux règles de la FIFA, pour son mécanisme de solidarité avec les clubs, une part de la somme doit revenir à l’AS Monaco qui a formé le joueur âgé de 27 ans.

Une maigre contribution pour l’ASM. Et Brest également

Le Nîmois a rejoint le club princier à l’âge de 14 ans et c’est avec l’AS Monaco qu’il est devenu professionnel à l’âge de 18 ans. En tant que tel, et sur une indemnité de transfert à 2,5 millions d’euros, l’équipe monégasque doit recevoir une contribution, certes modeste, de 76 000 euros. Le Stade Brestois qui l’a eu à son service dans sa 23e année peut prétendre à 13 000 euros.