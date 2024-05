ASSE: Ça rapporte combien à la billetterie un match à Geoffroy-Guichard ?

L’ASSE affiche des affluences records cette saison de Ligue 2.

C’est assurément l’une des données d’analyse du groupe Kilmer, officiellement entré depuis le communiqué publié hier lundi, en négociation exclusive pour le rachat de l’ASSE, que la ligne des bénéfices générés par le club à la billetterie du stade Geoffroy-Guichard.

En ligne 2, elle est forcément moins conséquente que dans l’élite, néanmoins Saint-Etienne même relégué à l’étage inférieur affiche cette saison des affluences à faire pâlir de jalousie pas mal de clubs du niveau supérieur. En Ligue 2, il est donc l’un des clubs qui gagnent le plus de ce secteur en particulier, de ce qu’il ressort des chiffres de la saison 2022-2023 récemment publiés par la DNCG.

De 155 000 à 160 000 € la billetterie d’un match pour l’ASSE

Au 30 juin dernier, l’AS Saint-Etienne a déclaré trois millions d’euros en recettes matchs, ce qui équivaut, sur une saison à 19 rencontres de championnat à domicile dans le Chaudron (les Verts ont été écartés de la Coupe de France dès le premier tou et à l’extérieur, la saison dernière), à une recette comprise entre 155 000 et 160 000 euros par match.

Naturellement, il convient de nuancer l’estimation en fonction du calendrier car les soirées de gala contre les meilleures équipes du championnat rapportent forcément plus que celle qui oppose les Stéphanois aux derniers de la classe. De plus, il n’est pas précisé si les trois millions d’euros englobent les prestations d’hospitalités, car certains clubs les considèrent comme des recettes associée à la billetterie et d’autres les ajoutent dans la catégorie des « autres produits ».