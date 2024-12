ASSE. Bienvenue dans la maison à 9,5 M$ d’Ivan Gazidis

Ivan Gazidis a résidence aux Etats-Unis.

S’il a pris des nouvelles fonctions dans l’été, en devenant le président de l’AS Saint-Etienne, suite au rachat du club stéphanois par le fonds d’investissement, Kilmer Sport, Ivan Gazidis vit de l’autre côté de l’Atlantique, en Amérique du Nord. Le natif de Johannesbourg en Afrique du Sud, déclare résidence dans l’état du Connecticut, là où se dresse une grande maison construite en 2018, en bordure du détroit de Long Island.

Visite en images de ce que serait la maison du président de l'ASSE aux Etats-Unis Image 1 parmi 11

Ivan Gazidis a ses quartiers dans le Connecticut aux Etats-Unis

La demeure associée à l’adresse vaut 9,5 millions de dollars (8,8 M€). Elle est grande de près de 900 m² et s’étend sur quatre niveaux. L’architecture moderne privilégie la lumière naturelle grâce à de larges baies vitrées, notamment dans le salon-jardin d’hiver orienté ouest, véritable cœur de la maison.

Elle compte sept chambres, dont une suite parentale au premier étage avec dressing, balcon privé et vue sur l’eau. Le dernier étage abrite un vaste bureau et un espace de détente sous des plafonds cathédraux. Le sous-sol comprend une salle de cinéma avec bar, une salle de sport professionnelle et une chambre d’amis avec son dortoir sur mesure.

La maison du président de l’ASSE se dresse en bordure d’eau

L’extérieur n’est pas en reste : piscine chauffée, terrasse avec auvent rétractable et foyer au gaz permettent de profiter du jardin de 2 700 m². Le plus ? L’accès à une plage privée et un ponton en eau profonde, privilèges rares dans ce secteur côtier.

Côté technologie, cette « SMART home » intègre un système domotique Crestron (éclairage, stores) et des équipements audiovisuels haut de gamme pilotables depuis un smartphone. Un garage chauffé pour deux véhicules complète ce bien d’exception, qui conjugue élégance architecturale et art de vivre à la Hampton, à seulement une heure de Manhattan.