ASSE. 9 entraineurs libres pour remplacer Dall’Oglio

Olivier Dall’Oglio, un entraîneur fragilisé sur le banc de l’ASSE.

Il ne serait pas en danger imminent, selon L’Equipe il officiera bien sur le banc, à l’occasion du prochain match des Verts face au RC Strasbourg. Mais Olivier Dall’Oglio est en ballotage plutôt défavorable après la défaire de l’ASSE, ce week-end (4-2) à Angers, sur le terrain d’un autre promu et adversaire direct au maintien en Ligue 1.

Trois ex de l’ASSE sont sur le marché

Sa position fragilisée, ODO est même précédé dans les colonnes de L’Equipe d’un nom qui pourrait lui succéder : Wilfried Nancy qui dirige le Crew de Colombus en MLS. L’ASSE serait intéressé par ce technicien français de 47 ans, qui a quitté l’Hexagone pour l’Amérique du Nord depuis près de vingt ans. Nous en avons repéré d’autres, des techniciens qui, à la différence de Wilfried Nancy sont libres contractuellement.

Cela signifie qu’il n’y aurait pas d’indemnité à compensatoire à payer pour les recruter. Dans une mission comme celle de Saint-Etienne, qui est de sauver le club dans l’élite, il faut des hommes rompus au rôle. Trois d’entre eux sont des ex, et si les histoires d’amours « finissent mal en général », comme le dit la chanson, ils ont au moins l’avantage de connaître les lieux. Il y a là Claude Puel, Laurent Battle et Pascal Dupraz. Tous n’ont pas laissé que de très bons souvenirs, mais c’était dans une autre vie du club, sous une autre gouvernance.

Des techniciens rompus à la question du maintien

Avec eux, Michel Der Zakarian qui vient tout juste d’être limogé du MHSC. Lui a l’expérience, un bilan globalement positif et de surcroît il est sûrement revanchard contre ses anciens joueurs montpelliérains qui luttent également pour le maintien.

Pour trois autres techniciens rompus à la Ligue 1 et au CV un peu plus premium, Patrick Vieira que le RC Strasbourg Alsace a écarté au tout début de la saison, Jocelyn Gourvennec à la carrière mi-figue mi-raisin sur ses performances en tant qu’entraîneur professionnel et encore Philippe Montanier, auteur d’un passage très convaincant au TFC, qu’il a hissé en Ligue 1, maintenu dans l’élite et avec lequel il a gagné la Coupe de France.

Deux profils enfin alertes sur le sujet du maintien : Stéphane Moulin qui l’a souvent joué avec Angers SCO et Jean-Marc Furlan, l’homme des accessions en Ligue 1 (cinq à son CV personnel).