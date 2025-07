AS Monaco. Un transfert à la cellule du sponsoring

L’AS Monaco se renforce en interne.

L’AS Monaco a procédé au recrutement d’un nouvel Assistant Partnership Manager au sein de son département sponsoring. Keivan Santoli, diplômé d’un MSc in Sport Industry Management de l’emlyon business school, a rejoint l’équipe monégasque en ce mois de juillet qui marque le début de la saison 2025-2026, tel que l’annonce l’intéressé sur le réseau social Linkedin.

Le nouveau collaborateur, âgé de 25 ans, apporte une expérience diversifiée combinant audit financier, entrepreneuriat sportif et gestion d’investissements. Il a notamment effectué un stage de trois mois chez KPMG en tant qu’auditeur, où il a travaillé sur l’audit d’établissements bancaires et de sociétés industrielles.

Partenariats et gestion des relations commerciales de l’AS Monaco

Parallèlement à ses études à l’Université de Bologne, Santoli s’est distingué par la création de l’ASD Monte Donato en 2020, un club multisports qu’il a développé jusqu’à compter deux équipes de football et une équipe de basketball. Il a également co-fondé la Riot Investment Society, une association étudiante spécialisée dans l’investissement qui compte plus de 80 membres.

Ses missions à l’AS Monaco, ainsi qu’il le détaille sur sa page personnelle, porteront sur l’implémentation des accords de partenariat, la gestion des relations avec les sponsors et le développement de nouvelles activations. Il contribuera également au suivi des obligations contractuelles et à la distribution des actifs partenaires.