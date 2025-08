AS Monaco. Nouveau bolide bien énervé pour un joueur de l’AS Monaco

Rien de mieux qu’une Audi revisitée par ABT pour débuter une saison sportive pied au plancher.

A nouvelle saison qui débute, nouveau monstre dans le garage. C’est une façon d’apprécier la nouvelle cylindrée reçue par un footballeur de l’AS Monaco. Tel que le raconte Centurion Motors en story sur le réseau social Instagram, une Audi RS3-R ABT 2025 vient d’être livrée à un joueur du club princier, sans que son identité ne soit révélée.

Le véhicule appartient à une série limitée à 125 exemplaires dans le monde, disponible en versions berline et Sportback. Cette édition spéciale de l’Audi RS3 bénéficie des modifications du préparateur allemand ABT Sportsline. La RS3-R ABT développe 510 chevaux et 600 Nm de couple grâce à son kit de préparation ABT. Ces modifications permettent un passage de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, soit une amélioration de 0,5 seconde par rapport au modèle standard.

1 sur 125 unités dans le monde

Extérieurement, la RS3-R se distingue par ses éléments aérodynamiques en carbone : spoiler avant, aileron arrière et diffuseur. Les jantes spéciales ABT et les rétroviseurs personnalisés complètent cette allure sportive. À l’intérieur, les sièges portent le logo ABT et la mention « RS3-R ». Un badge numéroté rappelle le caractère exclusif du véhicule avec l’inscription « 1 of 125 ».

Une, comme en possède donc un salarié de l’AS Monaco. Il faut au moins ça pour se fondre dans le paysage des voitures d’exception qui se croisent dans les rues sinueuses du Rocher princier.