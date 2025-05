Arthur Fils recrute un sponsor sur le maillot pour son Roland-Garros 2025

Arthur Fils portera la logo de Celcius sur son maillot de Roland-Garros 2025.

A quelques jours de l’ouverture de Roland-Garros 2025, Arthur Fils recrute un nouveau partenaire commercial. Le numéro un Français du tennis masculin portera les couleurs de Celsius, la marque américaine de boissons énergisantes, sur son maillot porté sur les courts du majeur parisien. Le logo de l’entreprise ornera la manche droite du maillot du joueur de 20 ans, marquant l’arrivée officielle de Celsius sur le marché français du sponsoring sportif.

Pour Celsius, une marque de boissons énergisantes sans sucre née aux États-Unis, Arthur Fils représente le profil idéal : jeune, dynamique et porteur d’avenir. La marque, qui vise une clientèle active et exigeante, mise sur l’image de combativité et de régularité du Français pour s’implanter durablement dans l’Hexagone.

Du côté du tennisman, ce nouveau partenariat arrive à point nommé. Alors qu’il gravit les échelons du classement mondial, Fils diversifie ses sources de revenus et renforce sa notoriété. « Rester énergique et concentré est essentiel pendant les entraînements et surtout en tournoi », justifie-t-il par communiqué, soulignant l’adéquation entre ses besoins d’athlète et les propriétés du produit.

Un tableau compliqué pour Fils à Roland-Garros 2025

Roland-Garros demeure la vitrine ultime pour un joueur français, offrant une exposition maximale sur le territoire national. Julien Scheubel, responsable de Celsius France, confirme que le tournoi parisien constituera le lancement officiel de cette collaboration, avec « des contenus digitaux inédits et des activations exclusives pour les fans ».

Suite au tirage au sort du tableau principal effectué ce jeudi, Arthur Fils connait dès à présent l’étendue du chemin qu’il aura à remplir avec l’espoir légitime de briller. Ça ne devrait pas être facile, puisqu’il pourrait affronter d’abord le Russe Andrey Rublev au 3e tour, puis l’Italien Jannik Sinner en huitièmes, qui n’est nul autre que le numéro un mondial de la discipline.