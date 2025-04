Arsenal – PSG flirte avec le record historique de Canal+ Foot

Diffusé sur Canal+ Foot, le choc aller entre Arsenal et le PSG a réuni beaucoup de monde derrière les écrans.

La demi-finale aller de Ligue des Champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain a non seulement captivé les amateurs de football par son intensité, mais a également réalisé une performance exceptionnelle en termes d’audiences pour Canal+ Foot.

Diffusé en direct ce mardi soir, le match remporté par les Parisiens sur la pelouse de l’Emirates Stadium a rassemblé 2,74 millions de téléspectateurs, représentant 14,4% de part d’audience. Une belle réussite qui place la chaîne en deuxième position des audiences de la soirée, seulement devancée par l’émission « Rendez-vous en terre inconnue » sur France 2, mais devant « Koh-Lanta » diffusé sur TF1.

Une moyenne légèrement inférieure à la demi-finale de la saison dernière

Cette rencontre, marquée par le but décisif d’Ousmane Dembélé, a atteint un pic d’audience impressionnant à 3,1 millions de téléspectateurs. Il s’agit de la deuxième meilleure audience historique enregistrée sur Canal+ Foot, frôlant ainsi son record absolu enregistré la saison dernière à l’occasion d’une autre demi-finale entre le PSG et le Borussia Dortmund (2,98 millions en moyenne). L’engouement s’est poursuivi après le coup de sifflet final, puisque l’émission d’analyse « Canal Champions Club Debrief » a réuni plus d’un million d’abonnés (1,02 million précisément).

Tout reste à jouer pour le PSG qui défendra son avantage lors du match retour, programmé mercredi prochain au Parc des Princes. Cette seconde manche, cette fois diffusée sur Canal+, pourrait bien battre tous les records d’audience compte tenu de l’enjeu d’une qualification en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.