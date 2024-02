Après le mercato, futur classement final de Ligue 1 selon les bookmakers

Le mercato changera-t-il l’issue finale de la saison 2023-2024 de Ligue 1 ?

Les effectifs désormais figés jusqu’au bout de la saison, qu’adviendra-t-il de la Ligue 1 au soir du 18 mai, après la 34e et dernière journée du championnat de France ? Les bookmakers nous projettent dans le futur, avec le classement prédictif des tendances du moment, en répondant à la question de « quelle équipe remportera la compétition ? ».

Le PSG plus favori que jamais, Nice et Monaco en plus sérieux outsiders

Favori depuis le premier jour à sa propre succession, le PSG l’est encore plus à ce stade de l’exercice, à ce point que son succès ne paie plus guère ceux qui le misent. Paris champion vaut une cote moyenne de 1,01. Plus intéressantes sont les cotes attribuées aux outsiders, l’OGC Nice ou

l’AS Monaco (elle grimpe à 41 contre un sur vbet), voire l’OM, une hypothèse toutefois bien plus improbable en ce qui concerne le collectif marseillais.

Ça sent le sapin pour le FC Lorient et le FC Metz et les barrages pour Clermont

Derrière, le FC Lorient et le FC Metz sont respectivement classés dernier et avant-dernier chez les opérateurs, tandis que Clermont est en ballotage défavorable, en barragiste. A la question inverse de deviner les équipes qui descendront, les Merlus ont la cote la plus basse (donc jugée la plus probable), à 1,5, celle des Grenats est de 1,55 et de 2 pour le club auvergnat.

Le futur classement final de la Ligue 1 selon les bookmakers*

1. Paris cote à 1,01

2. Nice = 18

3. Monaco = 35

4. Lille = 40

5. Brest = 105

6. Marseille = 125

7. Lens = 200

8. Reims = 275

9. Rennes = 350

10. Strasbourg = 800

11. Lyon = 1 500

12. Le Havre = 2 000

13. Montpellier = 2 500

14. Nantes = 2 800

15. Toulouse = 2 800

16. Clermont = 3 000

17. Metz = 3 000

18. Lorient = 3 000

* En prenant pour base la question : « Quelle équipe sera championne de France de Ligue 1 saison 2023-2024 ? »