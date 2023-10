Anthony Joshua, Alexander-Arnold, Juan Mata et Zverev entrent au capital d’Alpine F1

L’écurie française de F1, Alpine Racing accueille des athlètes de prestige dans le pool de ses actionnaires.

Plusieurs personnalités sportives que sont Anthony Joshua, Trent Alexander-Arnold, Juan Mata et Alexander Zverev, ont récemment investi dans l’écurie de Formule 1 Alpine Racing Ltd. Cette initiative fait partie d’un investissement stratégique de 200 millions d’euros réalisé par la société américaine Otro Capital, qui a vu Apex, un gestionnaire d’investissement spécialisé dans le sport, les médias et le divertissement, rejoindre l’opération.

Via le fonds d’investissement Apex plusieurs sportifs entrent au capital de l’écurie française

L’objectif de cette démarche est d’exploiter la notoriété internationale de chaque athlète pour élargir la base de fans d’Alpine, en attirant non seulement les amateurs de Formule 1, mais aussi les fans de sport du monde entier. Les athlètes européens rejoignent d’autres personnalités du monde sportif, dont Patrick Mahomes, Travis Kelce et Rory McIlroy, pour soutenir financièrement Alpine F1.

Une collaboration unique dans l’univers de la Formule 1

Cette collaboration est une première pour la Formule 1, qui intègre des athlètes extérieurs à la discipline au sein d’une de ses écuries de course d’élite. De plus, c’est la première participation minoritaire vendue à un fonds d’investissement privé par un constructeur de F1, témoignant ainsi de la valeur commerciale croissante de ce sport.

« Joindre mes forces à celles d’Otro et d’Apex dans cet investissement dans Alpine F1 est une opportunité unique pour moi. Je crois beaucoup à la croissance de ce sport et je suis persuadé qu’Alpine est la bonne équipe avec laquelle s’associer », note le footballeur Juan Mata, ex-milieu de terrain du Chelsea FC et de Manchester United. « Leur histoire, en tant qu’équipe, combinée à l’expertise commerciale et industrielle d’Otro Capital forment une combinaison parfaite pour le succès ». « Je suis un fan de F1 depuis très longtemps. Je suis très heureux d’être devenu actionnaire d’Alpine F1 et je me réjouis de l’avenir de cette équipe », ajoute l’actuel n°9 mondial de tennis, l’Allemand Alexander Zverev.

Alpine Racing compte sur ses nouveaux partenaires pour réduire l’écart sur la concurrence

Pour Alpine Racing Ltd, cet investissement est essentiel pour améliorer sa compétitivité face à la concurrence des écuries dominantes, Ferrari, Mercedes et Red Bull. Les fonds permettront également de renforcer l’organisation commerciale d’Alpine, d’acquérir et d’engager davantage de fans, et d’améliorer l’expérience des spectateurs lors des courses. Les athlètes travailleront en étroite collaboration avec Alpine pour élaborer de nouvelles stratégies commerciales qui combineront les meilleures pratiques de leurs sports respectifs avec le monde de la Formule 1.

Cette initiative marque une étape importante pour la Formule 1, ouvrant la porte à de nouvelles opportunités d’investissement et démontrant le potentiel de croissance de ce sport. Chacun des investisseurs, dont Anthony Joshua, voit dans cette démarche une opportunité de contribuer au succès d’Alpine et à la croissance continue de la Formule 1 dans le monde entier.