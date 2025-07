Angleterre – Espagne. Prédictions de la finale selon les bookmakers

Qui remportera le trophée des championnes d’Europe entre l’Angleterre et l’Espagne ?

Deux ans après leur affrontement en finale de Coupe du monde 2023, l’Angleterre et l’Espagne se retrouvent pour décrocher le titre continental féminin. Les bookmakers nationaux dessinent les contours d’une rencontre où la Roja part largement favorite. Avec une cote de 1,75 contre 4,80 pour les Lionnes, les bookmakers ne laissent aucun doute sur leur pronostic.

L’hypothèse d’un match nul au terme des 90 minutes est évaluée à 3,80, plaçant cette éventualité entre les deux sélections. Pour la victoire finale, toutes prolongations comprises, l’écart se creuse encore davantage : 1,35 pour une victoire espagnole contre 2,95 pour un sacre anglais.

L’Espagne pour un doublé Mondial/Euro face à l’Angleterre ?

Côté réalisatrices potentielles, Esther Gonzalez (2,60) devance nettement ses homologues anglaises. Cristina Martin-Prieto (2,90) et Alba Redondo (2,95) complètent le trio de tête espagnol.

Pour l’Angleterre, Alessia Russo (4,35) apparaît comme la principale menace offensive, suivie d’Agnes Beever-Jones (4,40) et Lauren James (4,80). En matière de passes décisives, Gonzalez (2,00) et Martin-Prieto (2,00) dominent également les pronostics.

Les opérateurs imaginent principalement une courte victoire espagnole 1-0 (6,60) ou 2-1 (7,55), devançant le 0-2 (7,35). Le match nul le plus probable serait 1-1 (6,15), loin devant le 0-0 (10,20). Une large victoire anglaise 3-0 est la moins crédible selon les cotes (75), tandis qu’un succès 1-0 des Lionnes est coté à 12. Cette finale s’annonce donc sous le signe de la domination espagnole selon les professionnels du pari, qui voient dans la Roja la digne héritière de son titre mondial.