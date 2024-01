Alexander Zverev signe trois ans avec Sportfive

Alexander Zverev ajoute l’agence Sportfive à ses partenaires de carrière.

Alexander Zverev a signé un partenariat exclusif de trois ans avec Sportfive, agence internationale de marketing sportif et de gestion de talents. L’accord verra Sportfive travailler avec l’équipe de gestion de Zverev pour promouvoir sa marque et sécuriser des partenariats internationaux.

L’agence marketing Sportfive va gérer les droits d’image de Zverev

Zverev, le sixième joueur de tennis masculin mondial, sort d’une demi-finale à l’Open d’Australie, perdu face au Russe Medvedev. Il a remporté 21 titres ATP, dont deux finales ATP, et est un double médaillé d’or olympique. Il est également une figure populaire sur les réseaux sociaux, avec plus de 2 millions d’abonnés au cumul.

« Je suis excité de commencer ce partenariat avec Sportfive qui aidera à tirer parti de l’équipe Zverev à l’échelle mondiale », détaille le champion allemand. « Cette collaboration témoigne de l’engagement continu de Sportfive à favoriser la croissance d’icônes sportives internationales et à bâtir des alliances de marques », ajoute Ron Wiegand, vice-président senior, athlète mondial et équipe chez Sportfive.

L’Allemand retrouve de l’ambition et les sommets après sa grave blessure

Sportfive aidera Zverev à étendre sa portée mondiale et à se connecter avec de nouveaux fans et partenaires. De retour au plus haut niveau après une grave blessure à la cheville droite occasionné lors du tournoi de Roland-Garros en 2022, Zverev grimpe depuis régulièrement dans la hiérarchie du tennis mondial tout en renforçant son image d’athlète bankable..