Alexander Zverev épingle un nouveau sponsor à son maillot

Alexander Zverev fait équipe avec FlowBank.

Le tennisman allemand Alexander Zverev a annoncé un partenariat de trois ans avec FlowBank, une banque en ligne suisse. Dans le cadre de cette collaboration, Zverev arborera le logo de FlowBank sur ses tenues de tennis et collaborera avec la banque sur divers projets visant à promouvoir la littératie financière et les talents du tennis.

« Nous sommes ravis d’accueillir Alexander Zverev dans la famille FlowBank », se félicite Charles Henri Sabet, fondateur et PDG de FlowBank. « Son dévouement pour le sport et ses résultats impressionnants en font un partenaire idéal pour FlowBank. Ce partenariat reflète nos valeurs partagées et notre volonté commune de réussite. » « C’est avec grande satisfaction que je m’associe à FlowBank », poursuit Zverev. « Leur engagement envers l’innovation et l’excellence résonne avec mon approche du tennis. Les opportunités passionnantes qui s’annoncent, tant sur le terrain qu’en dehors, m’inspirent, et je suis convaincu qu’ensemble, nous réaliserons de beaux projets. »

Une collaboration aussi axée sur la prévention

Dans le cadre de son partenariat avec FlowBank, Zverev jouera un rôle central dans la promotion de la littératie financière ; comprendre la connaissance, les enjeux et la maîtrise des règles de la finance. Il participera à des événements et des programmes de sensibilisation communautaire destinés à aider les gens à mieux comprendre l’importance de la gestion de leurs finances. FlowBank est également un sponsor de Swiss Tennis et du Gonet Geneva Open. La banque s’engage à soutenir le développement du tennis suisse à tous les niveaux.