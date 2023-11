Liverpool: Alexander-Arnold signe un « lucratif » contrat d’équipementier

Trent Alexander-Arnold a quitté Under Armour pour signer avec Adidas.

Trent Alexander-Arnold de Liverpool a conclu un partenariat pluriannuel avec Adidas, que le média The Athletic qui l’évoque, qualifie de « lucratif ». A ce point qu’il le place parmi les joueurs les mieux payés d’Europe pour un contrat de chaussures. Cette entente met fin à la longue collaboration de l’international anglais avec la marque américaine Under Armour, avec laquelle il était associé depuis 2017.

L’un des contrats d’équipementiers les plus lucratifs en Europe

Cette transition s’est opérée suite à des discussions positives avec la compagnie allemande concernant ses plans pour lui. Adidas considère ce partenariat comme un coup majeur, compte tenu du rayonnement mondial du joueur et de son énorme attrait commercial. Lors du récent match nul de Liverpool contre Manchester City, Alexander-Arnold portait une paire de chaussures Predator Adidas encore non commercialisées, signant notamment l’égalisation décisive qui a rapporté un point à son équipe.

Alexander-Arnold a été séduit par le discours d’Adidas à son égard

Sur le rectangle vert, Alexander-Arnold prend de plus en plus de galon. Il avoisine les 300 apparitions pour son club de cœur et ses responsabilités se sont accrues, suite à sa nomination en tant que vice-capitaine par Jürgen Klopp cette saison. Le latéral droit a de plus retrouvé l’équipe nationale d’Angleterre, sous la direction de Gareth Southgate.