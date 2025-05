Al-Ahli. Combien rapporte la Ligue des champions d’Asie au club de Mahrez ?

Riyad Mahrez et Al-Ahli remporrte la Ligue des champions.

Al-Ahli, le club saoudien où évoluent l’ancien gardien rennais Edouard Mendy et la star algérienne Riyad Mahrez, vient d’entrer dans l’histoire en remportant la Ligue des champions d’Asie ce samedi sur le score de 2-0. Une performance remarquable qui, au-delà du prestige, s’accompagne d’une récompense financière substantielle.

Le sacre continental offre au club d’Al-Ahli une prime de 10 millions de dollars (environ 9 millions d’euros), selon les chiffres officiels de la Confédération Asiatique de Football (AFC). Une somme qui représente plus du double de la récompense attribuée au vainqueur lors de l’édition précédente, qui s’élevait à 4 millions de dollars (4 millions d’euros).

Au total, en comptabilisant les primes accumulées depuis le début de la compétition, le club saoudien empoche environ 12 millions de dollars, soit près de 11 millions d’euros. Un pactole qui vient récompenser leur parcours sans faute dans cette édition rebaptisée « AFC Champions League Elite » depuis la refonte du format cette saison.

La restructuration de la Ligue des champions d’Asie a considérablement augmenté l’attrait financier du tournoi. L’enveloppe globale allouée à la compétition atteint désormais 42 millions de dollars (37 millions d’euros), témoignant de la volonté de l’AFC de rivaliser avec les standards européens.

4 M€ pour le finaliste battu

Le finaliste malheureux repart avec 4 millions de dollars (4 millions d’euros), tandis que les demi-finalistes reçoivent 600 000 dollars (531 000 euros) chacun. Les quarts de finaliste empochent 400 000 dollars (354 000 euros), et les équipes éliminées en huitièmes de finale obtiennent 200 000 dollars (177 000 euros). Chaque participation à la phase de poules est également rémunérée à hauteur de 800 000 dollars (708 000 euros).

C’est au King Abdullah Sports City Stadium de Jeddah que s’est jouée cette finale ce samedi 4 mai 2025. Al-Ahli rejoint ainsi le palmarès d’une compétition dont Al-Hilal, autre club saoudien, détient le record avec quatre titres.

Cette victoire confirme la montée en puissance du football saoudien sur la scène asiatique, portée par les investissements massifs dans le recrutement de stars internationales comme Riyad Mahrez et Edouard Mendy. Elle illustre également l’ambition des clubs du royaume de s’imposer comme des acteurs majeurs du football mondial.

Pour Al-Ahli, ce triomphe continental constitue non seulement une source de fierté immense mais aussi un tremplin financier pour poursuivre son développement et maintenir ses ambitions au plus haut niveau.