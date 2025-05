Affluences et taux d’occupation en Ligue 1 cette saison 2024-2025

L’Orange Vélodrome n’a probablement jamais été aussi plein que cette saison 2024-2025 de Ligue 1.

C’est clairement un succès et pas seulement d’estime pour la Ligue 1 et sa garante, la Ligue de football professionnel (LFP) que celui des affluences dans les stades. A l’heure où tout bon argumentaire est profitable pour séduire, en premier les diffuseurs, les chiffres sont de nature encourageante sur l’intérêt des Français pour le sport roi.

Autant les spectateurs se perdent dans les tumultes des contrats de l’audiovisuel et des changements réguliers de partenaires médias, autant en ce qui concerne la fréquentation des stades, ils répondent présents. Et de plus en plus nombreux. Les données que nous avons compilés à Sportune ne sont pas les officielles. A tout le moins pas celles qui concernent les affluences de la saison. Elles sont du journal L’Equipe dans les publications hebdomadaires du journal, au lendemain de chaque journée du championnat de France.

7 sur 18 clubs à plus de 94% de remplissage

Cumulés, 7 737 949 supporters ont été dénombrés depuis l’entame de la saison 2024-2025. Soit une moyenne de 27 734 par match qui est proche de celle du Toulouse FC au Stadium. Mieux que le nombre, il y a le remplissage des stades. A savoir que sept d’entre eux jouent à plein, avec un taux d’occupation supérieur à 94%. Et des clubs, comme le RC Lens et le Paris SG qui n’ont joué qu’à guichets fermés.

Même l’AS Monaco, qui peine à remplir à moitié son stade Louis II (46% de taux d’occupation la saison dernière), dépasse cette saison la jauge, à 55%.

Affluences et les taux d’occupation de la Ligue 1 cette saison 2024-2025

Club Affluence Capacité commerciale Taux d’occupation Monaco 9 096 16 500 55,13% Angers 13 064 18 500 70,62% Montpellier 13 285 22 000 60,39 % Brest 14 629 15 150 96,56% Reims 15 451 20 546 75,2% Auxerre 16 554 17 500 94,59%

Voir le classement des affluences au complet en page 2