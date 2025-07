Activation. Comment Basic-Fit se déploie sur le tour de France 2025

Première saison pour Fabien Rouget et Basic-Fit sur le Tour de France.

La première (et jusqu’alors dernière) fois que Basic-Fit a noué un partenariat premium, le groupe est passé du statut d’outsider à leader du marché des salles de fitness, sur tout le territoire européen et particulièrement en France. C’était en 2021, la marque née aux Pays-Bas s’est associée au judoka Teddy Riner, pour l’accompagner jusqu’aux JO de Paris 2024. Entre temps, Basic-Fit est entré à la bourse d’Amsterdam et les fonds levés ont accéléré sa croissance.

Désormais dans la peau du numéro un, Basic-Fit cherche à garder son rang. Et pour y parvenir, il vient notamment d’intégrer le pool des partenaires officiels du Tour de France, depuis cette saison 2025 et pour quatre ans. Première édition oblige, la marque avance avec prudence, mais pas sans ambition. « Notre but est de pousser les Français à aller vers l’activité physique », explique à Sportune, Fabien Rouget, le porte-parole sur la France.

Caravane publicitaire, dossard par équipe et fan zone plus village départ

Si le partenariat noué avec ASO est international, l’Hexagone est un marché choyé, car le plus gros pour le groupe, avec 875 clubs sur un total de plus de 1 600 en Europe et 2 millions de pratiquants (pour 4,47 millions sur le Vieux Continent). « Un Français sur quatre qui va en salle de sport, fréquente Basic-Fit », précise Fabien Rouget.

Les « fitness boys and girls » représentent 10% de la population française, un taux inférieur à la moyenne des voisins continentaux. C’est une des perspectives du partenariat, que d’accroître la part, en faisant mieux connaître la marque. A cet effet, Basic-Fit a déployé tout un dispositif promotionnel sur ce Tour de France 2025, qui va de la caravane publicitaire (4 véhicules dont un deux-roues transformé en sac-à-dos, que la marque distribue à tous les nouveaux abonnés), à la visibilité sur route (panneautique à 20 km de l’arrivée et sur les derniers mètres), en passant par le dossard de la meilleure équipe et une présence au village départ et en fan zone à l’arrivée.

Pour que le message passe bien, 300 000 goodies sont distribués sur l’ensemble de l’événement et une campagne digitale se diffuse depuis le 30 juin et jusqu’au 3 août. Après viendra le temps de la rentrée, une période particulièrement charnière pour le groupe, puisqu’elle est l’un des temps forts d’adhésions de nouveaux pratiquants. Ça et les débuts d’années, quand viennent les résolutions. Le sport en est une des plus fréquentes, mais beaucoup abandonnent leurs projets, dans les mois, sinon les semaines qui suivent.