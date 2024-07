A mi-mercato, les clubs les plus dépensiers en Ligue 1

A mi-parcours, la Ligue 1 connait un marché des transferts assez disparate.

Sur les 83 jours que doit durer le mercato de l’été en Ligue 1, débuté le 10 juin dernier et en cours jusqu’au 1er septembre, ce dimanche 21 juillet est le 42e. Nous en sommes donc à la moitié et à ce stade se dessine très clairement un marché des transferts à deux vitesses dans l’élite française. Deux, voire trois. Avec un Olympique Lyonnais, boulimique comme jamais, pour coller aux ambitions de plus en plus fortes et exprimées tel qu’elles par le propriétaire John Textor.

L’OL affiche une boulimie inédite dans son histoire

Son club n’avait jamais autant investi dans son histoire et c’est encore plus remarquable qu’à la mi-temps du mercato, il a quasiment plus dépensé que les 17 autres clubs rivaux réunis. D’ordinaire, l’OL compense toujours par la cession de quelques pépites de son centre de formation, mais à ce jour, seul Skelly Alvero pour une modeste indemnité de 5,75 millions d’euros.

Quatre clubs n’ont toujours pas versé d’indemnité

Par contraste, quatre clubs n’ont encore payé aucune indemnité, soit sur la levée d’une option d’achat, soit pour un transfert. Il faut dire que ce mercato, débuté crescendo avec l’Euro de football est particulièrement singulier pour les clubs français, car il fait suite à l’adoption des nouveaux accords de l’audiovisuel qui n’ont pas produit les résultats financiers espérés. Cela contraint forcément certains clubs à revoir leurs ambitions initiales à la baisse, ou tout au moins à jouer la montre en quête de la meilleur opportunité. La fin du marché pourrait donc accélérer les opérations.

16 M€ en moyenne investis par les clubs sur ce mercato

Au cumul, selon les chiffres relevés sur la plateforme Transfermarkt, les clubs de la Ligue 1 ont investi presque 300 millions d’euros sur le marché des transferts, soit une moyenne par équipe proche de 16 millions qui se situe à la frontière du PSG et de l’AS Monaco, respectviment champion de France et dauphin, en titres.

Les clubs les plus dépensiers en Ligue 1 à mi-mercato

Lyon = 134,29 M€ (Niakhaté, Nuamah, Mangala, Mikautadze, Benrahma, Abner, Caleta-Car, Baldé)

Marseille = 48,5 M€ (Greenwood, Koné, Meïté)

Rennes = 29 M€ (Grønbaek, Abline, Kamara, Jaouab)

Paris = 20 M€ (Safonov)

Monaco = 11 M€ (Kehrer)

Nantes = 10 M€ (Abline)

Saint-Etienne = 9 M€ (Davitashvili, Boakye)

Lens = 7 M€ (Chávez, Koffi)

Strasbourg = 6,4 M€ (Perea, Diong)

Lille = 5 M€ (Mukau)

Toulouse = 4,5 M€ (Cresswell)

Nice = 4 M€ (Sanson)

Auxerre = 3,9 M€ (Coulibaly, Bair)

Brest = 1,7 M€ (Le Cardinal)

Angers = –

Montpellier = –

Reims = –

Le Have = –