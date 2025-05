A combien s’élève la fortune de Lamine Yamal ?

Il n’est pas encore majeur que Lamine Yamal est déjà millionnaire.

Il a encore éclaboussé de toute sa classe et son talent la demi-finale aller du FC Barcelone contre l’Inter Milan (3-3) en Ligue des champions. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football mondial, Lamine Yamal affiche une fortune estimée à 5 millions de dollars (environ 4 millions de livres sterling), selon celebritynetworth.com. Un chiffre qui peut surprendre au regard de son statut de joueur d’élite, mais qui s’explique en grande partie par son jeune âge.

À seulement 17 ans, l’ailier espagnol perçoit un salaire annuel de 1,7 millions d’euros chez les Blaugrana, hors bonus qu’il débloque massivement à chacune de ses performances signatures. Une rémunération qui reste modeste comparée à celle d’autres talents de sa génération. Mais Lamine Yamal sera prochainement prolongé et conséquemment revalorisé, une fois atteinte sa majorité.

déjà de très nombreux contrats commerciaux

L’essentiel de sa fortune provient de ses contrats publicitaires, avec un portefeuille de partenariats déjà impressionnant pour un joueur de son âge. Outre son contrat majeur avec Adidas, le Golden Boy 2024 collabore avec des marques prestigieuses comme Beats Electronics, Powerade, Konami et Oppo, ainsi qu’avec des entreprises locales barcelonaises comme TwoJeys dans le domaine de la joaillerie.

Sur le plan sportif, le palmarès du jeune prodige s’étoffe rapidement avec déjà un titre en Liga et un Championnat d’Europe à son actif. Ses statistiques témoignent de son impact immédiat au plus haut niveau : 109 matchs joués toutes compétitions confondues pour 24 buts et 33 passes décisives.

Le FC Barcelone, pleinement conscient du potentiel exceptionnel de son joueur, l’a blindé avec une clause libératoire fixée au milliard d’euros. Un montant qui reflète les attentes placées en ce talent précoce qui, à seulement 17 ans, s’est déjà imposé comme un élément incontournable du club catalan et de la sélection espagnole.