A combien s’élève la fortune de Florentino Perez, président du Real Madrid ?

La fortune de Florentino Perez est en hausse en 2025.

L’homme fort du Real Madrid continue de prospérer dans le monde des affaires. Selon les dernières estimations de Forbes publiées, Florentino Perez dispose d’une fortune personnelle estimée à 3,7 milliards de dollars (environ 3,3 milliards d’euros), ce qui le place au 1018e rang des personnes les plus riches du monde.

Si le grand public connaît surtout Florentino Perez pour son rôle à la tête du club madrilène, c’est principalement dans le secteur de la construction qu’il a bâti sa fortune. PDG du Grupo ACS depuis 1997, il détient environ 14% des parts de ce géant espagnol du BTP coté en bourse. Cette participation constitue la majeure partie de son patrimoine personnel.

Sa fortune a d’ailleurs connu une progression notable ces derniers mois, passant de 3,4 milliards de dollars en avril 2025 (date du classement annuel des milliardaires de Forbes, où il occupait la 1072e place) à 3,7 milliards début mai, soit une augmentation de près de 9% en seulement quelques semaines.

Une carrière entre le BTP et le monde du football

Avant de devenir l’un des hommes d’affaires les plus influents d’Espagne, Florentino Perez, aujourd’hui âgé de 78 ans, a débuté sa carrière dans le secteur public. Il a travaillé pour la municipalité de Madrid, puis au ministère des Travaux publics et des Transports, avant de se tourner vers le privé en 1983.

Forbes souligne d’ailleurs le caractère « self-made » de sa réussite, ayant construit lui-même son empire sans héritage familial significatif.

C’est en 2000 que Perez accède pour la première fois à la présidence du Real Madrid. Durant son premier mandat (2000-2006), il transforme radicalement le modèle économique du club en développant considérablement les revenus publicitaires et les ventes de produits dérivés. Il met également en place sa célèbre politique des « Galacticos », recrutant les plus grandes stars mondiales comme Ronaldo, Figo, Beckham et Zidane, associant performances sportives et stratégie commerciale globale.

Revenu aux commandes du club en 2009, Florentino Perez a poursuivi sa vision qui a fait du Real Madrid l’une des marques sportives les plus puissantes au monde. Selon Forbes, le club possédé par ses socios (supporters-actionnaires) est aujourd’hui valorisé à plus de 6 milliards de dollars, un chiffre qui témoigne de la réussite de sa stratégie à long terme.

Veuf et père de trois enfants, le dirigeant madrilène partage son temps entre la gestion de son groupe industriel et celle du club merengue, avec un succès remarquable dans ces deux sphères.

Si la majorité de sa fortune provient de ses activités dans la construction, sa présidence au Real Madrid lui a permis de s’imposer comme l’une des figures les plus influentes du football mondial. Une double réussite qui fait de ce résident madrilène l’un des dirigeants sportifs les plus fortunés de la planète.