Les 15 meilleurs joueurs de foot de tous les temps

Décider du meilleur footballeur de tous les temps est forcément un exercice subjectif, mais il est sûr que Messi n’en est pas loin.

Le football, plus qu’un simple sport, est une passion qui transcende les frontières et les générations. Depuis sa création, ce sport a vu émerger des talents exceptionnels qui ont marqué leur époque de leur empreinte indélébile. Ces joueurs légendaires ont non seulement excellé sur le terrain, mais ont également transformé la façon dont le football est joué, compris et admiré.

Dans ce classement des 15 meilleurs joueurs de foot de tous les temps, nous explorons l’héritage de ces icônes qui ont révolutionné le football par leur talent extraordinaire, leur vision novatrice et leur impact durable sur le sport.

Rang Joueur Période active Principaux succès 1 Lionel Messi 2004-présent Coupe du Monde 2022, 7 Ballons d’Or 2 Pelé 1956-1977 3 Coupes du Monde 3 Cristiano Ronaldo 2002-présent 5 Ligues des Champions, Euro 2016 4 Diego Maradona 1976-1997 Coupe du Monde 1986 5 Zinedine Zidane 1988-2006 Coupe du Monde 1998, Euro 2000 6 Johan Cruyff 1964-1984 3 Ballon d’Or, 3 Coupes d’Europe 7 Ronaldo 1994-2011 2 Coupes du Monde (1994, 2002) 8 Gerd Müller 1966-1974 Coupe du Monde 1974 9 Di Stéfano 1943-1966 5 Coupes d’Europe consécutives 10 Michel Platini 1972-1987 Euro 1984 11 Ferenc Puskas 1945-1966 3 Coupes d’Europe 12 Beckenbauer 1964-1983 Champion du monde joueur et entraîneur 13 Franco Baresi 1978-1997 Coupe du Monde 1982 14 Garrincha 1947-1973 2 Coupes du Monde (1958, 1962) 15 Roberto Baggio 1983-2004 Ballon d’Or 1993

15. Roberto Baggio

Surnommé « Il Divin Codino », Baggio a redéfini le rôle du numéro 10 à l’italienne. Sa technique sublime et sa vision du jeu exceptionnelle en ont fait l’un des joueurs les plus créatifs de sa génération. Son total de 205 buts en Serie A témoigne de son efficacité redoutable.

Bien que le penalty manqué en finale de la Coupe du Monde 1994 soit resté dans les mémoires, sa carrière est jalonnée de moments magiques, notamment sa saison 1993 couronnée par le Ballon d’Or. Son style unique combinant dribbles élégants, passes décisives millimétrées et buts spectaculaires a inspiré toute une génération de footballeurs. Sa capacité à se relever des blessures et à réinventer son jeu démontre sa résilience exceptionnelle.

14. Garrincha

Le « petit oiseau » du football brésilien a transformé ses supposés handicaps physiques en atouts extraordinaires sur le terrain. Ses dribbles imprévisibles et sa capacité à ridiculiser les défenseurs en ont fait une légende vivante au Brésil. Double champion du monde (1958 et 1962), il fut particulièrement éblouissant lors du Mondial 1962 où, en l’absence de Pelé blessé, il porta seul la Seleção vers la victoire.

Son bilan avec le Brésil est stupéfiant : l’équipe n’a jamais perdu un match lorsque Garrincha et Pelé ont joué ensemble. Au Botafogo, ses 232 buts en 581 matches ont établi un record pour un ailier à son époque. Son influence sur le football brésilien reste indélébile, incarnant la joie et la créativité du « jogo bonito ».

13. Franco Baresi

Pilier du Milan AC pendant 20 ans, Baresi a révolutionné le poste de défenseur central par son intelligence tactique exceptionnelle. Champion du monde avec l’Italie en 1982, il a formé avec Paolo Maldini l’une des charnières centrales les plus redoutables de l’histoire. Sa technique irréprochable et son sens du placement lui permettaient d’intercepter les ballons sans avoir à effectuer de tacles, incarnant l’élégance dans l’art de défendre.

Son leadership naturel et sa capacité à organiser la défense en ont fait un modèle pour les générations futures. Avec 6 titres de Serie A et 3 Ligues des Champions, il a bâti la dynastie du Milan AC. Son numéro 6 retiré par le club témoigne de son impact légendaire.

12. Franz Beckenbauer

« Der Kaiser » a transformé le rôle de libéro, devenant le prototype du défenseur moderne capable d’organiser le jeu. Sa carrière exceptionnelle inclut des victoires en Coupe du Monde comme joueur (1974) et comme entraîneur (1990), un exploit unique. Au Bayern Munich, il a construit une dynastie européenne avec trois Coupes d’Europe consécutives (1974-1976).

Son élégance sur le terrain et son leadership naturel lui ont valu le surnom d’Empereur. Triple Ballon d’Or, sa vision du jeu et sa capacité à lire les matches ont révolutionné le football. Son influence perdure dans le style de jeu allemand moderne et dans la formation des défenseurs techniques.

11. Ferenc Puskas

Le « Major Galopant » hongrois était un buteur exceptionnel dont l’influence dépassait ses statistiques vertigineuses. Avec 619 buts en 618 matches dans les championnats hongrois et espagnol et les Coupes nationales, il était l’incarnation de l’efficacité pure. Leader de l’équipe hongroise en or dans les années 1950, il brille au Real Madrid malgré un exil tardif.

Son légendaire pied gauche était capable de marquer dans toutes les positions. La création du prix Puskas par la FIFA témoigne de son impact durable sur le football mondial. Sa défaite finale face à l’Allemagne en 1954 reste l’une des plus grandes surprises de l’histoire, mais n’enlève rien à sa légende.

10. Michel Platini

L’architecte du football français des années 80 a révolutionné le rôle de meneur de jeu. Triple Ballon d’Or consécutif (1983-1985), un record à l’époque, il a dominé le football européen avec une maestria incomparable. Son Euro 1984 reste dans les annales avec 9 buts en 5 matches, démontrant sa capacité à porter une équipe au plus haut niveau.

À la Juventus, il remporte tous les trophées majeurs, dont la Coupe d’Europe des clubs champions. Sa vision du jeu exceptionnelle, sa précision chirurgicale dans les coups francs et sa capacité à marquer des buts décisifs en ont fait l’un des joueurs les plus complets de l’histoire. Son influence sur le football français reste immense, ayant inspiré des générations de numéros 10.

9. Alfredo Di Stéfano

La « Saeta Rubia » a été l’architecte de la première dynastie du Real Madrid, transformant le club en une puissance européenne. Son influence sur les cinq Coupes d’Europe consécutives (1956-1960) est inégalée, puisqu’il a marqué lors de chaque finale. Deux fois lauréat du Ballon d’Or, Di Stéfano était un attaquant polyvalent révolutionnaire pour son époque, capable de jouer à tous les postes de l’attaque.

Ses 308 buts ne reflètent qu’une partie de son impact. Sa vision moderne du football, combinant un pressing intense et des attaques rapides, était en avance sur son temps. L’héritage qu’il a laissé au Real Madrid a établi les normes d’excellence qui définissent encore le club aujourd’hui.

8. Gerd Müller

« Der Bomber » demeure le buteur le plus létal de l’histoire du football. Ses statistiques défient l’entendement : 365 buts en 427 matches de Bundesliga, 68 buts en 62 sélections avec l’Allemagne. Champion d’Europe en 1972 et du monde en 1974, Müller possédait un instinct de buteur unique. Son record de 40 buts en une saison de Bundesliga n’a été battu qu’en 2021 par Lewandowski.

Sa technique de finition dans les petits espaces et son sens du placement ont révolutionné le poste d’avant-centre. Plus qu’un simple buteur, il était capable de marquer dans toutes les positions et contre n’importe quelle défense, faisant de lui une légende absolue du football allemand.

7. Ronaldo « Le Phénomène »

Le Brésilien a redéfini les standards du poste d’attaquant avant que les blessures ne freinent sa carrière. Sa combinaison unique de puissance, vitesse et technique en faisait un attaquant jamais vu auparavant. Double champion du monde (1994, 2002), il brille particulièrement en 2002 avec 8 buts après avoir surmonté des blessures graves aux genoux. Ballon d’Or à seulement 21 ans, il a marqué 352 buts en 518 matches en club.

Son passage à l’Inter Milan et au Real Madrid a marqué les esprits, avec des performances exceptionnelles malgré les blessures. Sa capacité à dribbler les gardiens et sa finition clinique ont inspiré toute une génération d’attaquants. Son influence sur le football moderne reste immense.

6. Johan Cruyff

Le maître du « football total » a révolutionné le jeu comme joueur et comme entraîneur. Triple Ballon d’Or, il a mené l’Ajax à trois Coupes d’Europe consécutives avec un style de jeu révolutionnaire. Au Barça, il devient une icône avant de transformer le club comme entraîneur, posant les bases du tiki-taka. Le « Cruyff turn », geste technique qu’il a inventé, symbolise sa créativité exceptionnelle.

Son influence tactique perdure aujourd’hui à travers le style de jeu du Barça et de nombreux clubs. Plus qu’un joueur, il était un penseur du football, capable de concevoir et d’exécuter des stratégies novatrices qui ont changé le sport à jamais.

5. Zinedine Zidane

« Zizou » incarnait l’élégance pure sur un terrain, combinant technique exceptionnelle et vision du jeu sublime. Ses performances en finale de la Coupe du Monde 1998 (deux buts) et durant l’Euro 2000 ont marqué l’histoire. Ballon d’Or en 1998, il a dominé le football européen avec la Juventus puis le Real Madrid. Sa roulette signature et son contrôle en pleine course étaient uniques.

Champion du monde et d’Europe avec la France, triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid comme entraîneur, son influence sur le football transcende les générations. Sa capacité à briller dans les grands matches en fait l’un des plus grands joueurs de l’histoire.

Il exerce aujourd’hui des responsabilités managériales et s’en acquitte avec brio. Il a conclu de nombreuses collaborations et partenariats, notamment en devenant l’ambassadeur d’EA Sports FC.

4. Diego Maradona

El Pibe de Oro, Diego Maradona a réalisé la plus grande performance individuelle dans une Coupe du Monde en 1986, portant l’Argentine vers la gloire. Son but contre l’Angleterre, après avoir dribblé la moitié de l’équipe, reste le plus beau de l’histoire. À Naples, il transforme un club modeste en champion d’Italie (1987, 1990), un exploit jamais égalé.

Sa technique surhumaine, sa vision du jeu et son leadership en ont fait une divinité du football, particulièrement à Naples où il est vénéré. Malgré les controverses hors terrain, son talent pur et sa capacité à transcender une équipe restent inégalés. Son influence culturelle dépasse largement le cadre du sport.

3. Cristiano Ronaldo

CR7 a redéfini l’excellence et la longévité au plus haut niveau. Quintuple Ballon d’Or, il détient le record de buts en Ligue des Champions (140) et en sélection nationale (135). Sa transformation d’ailier dribbleur à machine à buts témoigne de son intelligence tactique et de sa capacité d’adaptation. Son professionnalisme et sa quête de perfection ont établi de nouveaux standards dans le football moderne.

Avec Manchester United puis le Real Madrid, il remporte cinq Ligues des Champions, marquant systématiquement dans les moments décisifs. Sa victoire à l’Euro 2016 avec le Portugal couronne une carrière exceptionnelle marquée par une mentalité de vainqueur inégalée.

2. Pelé

« O Rei » reste une référence absolue avec trois Coupes du Monde (1958, 1962, 1970) et 1279 buts en carrière. À seulement 17 ans, il marque un doublé en finale du Mondial 1958, annonçant l’avènement d’un talent générationnel. Avec Santos, il domine le football sud-américain pendant deux décennies, remportant deux Coupes Libertadores.

Sa technique exceptionnelle, sa vision du jeu et sa capacité à inventer des gestes ont révolutionné le football. Premier joueur véritablement global, il a contribué à populariser le sport dans le monde entier. Son influence sur le football moderne reste incommensurable, ayant établi les standards de l’excellence offensive.

1. Lionel Messi

La « Pulga » représente la perfection technique absolue dans le football moderne. Sept fois Ballon d’Or, ses statistiques sont vertigineuses : plus de 800 buts en carrière, dont 672 pour le Barça. Sa victoire en Coupe du Monde 2022 avec l’Argentine couronne une carrière extraordinaire. Sa capacité à dribbler, passer et marquer avec une facilité déconcertante le place au sommet du football mondial.

Avec une technique hors pair, une vision de jeu exceptionnelle et une régularité incroyable, il a marqué l’histoire du sport comme personne auparavant. Voici un aperçu détaillé de son incroyable palmarès en club et en sélection :