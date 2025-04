OM : Les nuits à plus de 800€ des Marseillais à Rome

Les joueurs de l’OM séjournent dans l’hôtel Cavalieri Hilton de Rome.

Remobilisation collective! Tel est le mot d’ordre du moment à l’Olympique de Marseille, un objectif porté par le coach Roberto De Zerbi qui a souhaité mettre son groupe au vert en Italie, avant d’aborder la dernière ligne droite de la Ligue 1 et les quatre matchs restants.

Direction Rome pour les Phocéens qui ont pris leurs quartiers, pour une durée indéterminée, au luxueux hôtel Cavalieri Hilton, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. L’hôtel est niché au cœur d’un somptueux parc méditerranéen de 15 hectares, créant un véritable havre de paix à quelques minutes seulement du centre historique de Rome et de la Cité du Vatican, actuellement en ébullition en raison de l’actualité.

Les chambres et suites disposent toutes de balcons privés donnant soit sur le parc luxuriant, soit sur la ville. Les suites les plus prestigieuses sont décorées avec un raffinement particulier, présentant des éléments architecturaux remarquables comme des plafonds en verre, des œuvres d’art rares et des meubles anciens de grande valeur.

800 euros en moyenne la nuit en 5 étoiles

Les installations de l’établissement sont celles d’un cinq étoiles, avec plusieurs piscines dont une intérieure sous un dôme en verre et une extérieure principale bordée d’un bar. Le complexe comprend également deux courts de tennis en terre battue, éclairés pour permettre des parties en soirée. Le centre sportif est équipé des dernières technologies pour l’entraînement cardiovasculaire et la musculation. Une piste de jogging de 800 mètres serpente à travers les jardins.

Conséquemment le séjour n’est pas des plus économiques : la nuit dans une chambre double se négocie aux alentours de 800 euros, parfois moins ou beaucoup plus, selon si c’est en chambre ou en suite, tel que nous l’avons constaté. L’équipe marseillaise est composée d’une cinquantaine de membres selon L’Équipe. A l’ajout de tous les frais qui englobe le voyage, le quotidien sportif estime jusqu’à près du million d’euros le coût pour un mois complet.