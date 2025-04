FC Nantes – PSG. Prédictions du match selon les bookmakers

Nantes reçoit le PSG en match en retard de la 29e journée de Ligue 1.

À la Beaujoire, le match en retard de la 29e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain s’annonce déséquilibré sur le papier, du moins selon les opérateurs de paris sportifs. Champions de France déjà sacrés, les Parisiens se présentent largement favoris face à des Canaris qui luttent encore pour assurer définitivement leur maintien.

Les bookmakers ne font pas dans la demi-mesure pour ce duel entre le 14e du classement et l’intouchable leader. Le PSG est donné largement favori avec une cote de 1,37, traduisant une probabilité de victoire estimée à plus de 70%. À l’inverse, un succès nantais apparaît comme peu probable aux yeux des opérateurs, avec une cote de 7,00 (environ 14% de chances). Le match nul est proposé à 5,40, soit environ 18% de probabilité.

Dans le détail des scores exacts, les bookmakers privilégient des scénarios de victoire parisienne sur des scores relativement serrés. Le 0-2 en faveur des hommes de Luis Enrique apparaît comme le plus probable (cote de 7,05), suivi de près par le 1-2 (7,50) et le 0-1 (8,45). Côté nantais, l’hypothèse la plus crédible serait un match nul 1-1, coté à 9,35. Un succès des Canaris serait une surprise, comme en témoignent les cotes élevées : 21,50 pour un 1-0, 45 pour un 2-0, et jusqu’à 140 pour un improbable 3-0.

Un succès 2-0 du PSG et Dembélé buteur en scénario le plus envisagé

Au rayon des buteurs potentiels, Ousmane Dembélé se détache comme le principal danger offensif avec une cote de 1,90, suivi par ses coéquipiers Gonçalo Ramos (2,17) et Bradley Barcola (2,27). Le trio parisien est largement favorisé par rapport aux attaquants nantais. Dans le camp du FC Nantes, c’est Matthis Abline qui apparaît comme la principale menace offensive (4,10), devant Mostafa Mohamed (4,50) et Moses Simon (4,70). À noter que Simon est considéré comme le joueur nantais le plus susceptible d’être décisif (3,10) ou de délivrer une passe décisive (6,85).

Ces prédictions s’inscrivent dans un contexte particulier : le PSG, déjà sacré champion, pourrait être tenté de faire tourner son effectif en vue des échéances européennes à venir. Les Nantais, eux, ont encore besoin de points pour sécuriser leur maintien en Ligue 1.

Les statistiques récentes et l’écart de niveau entre les deux formations semblent néanmoins donner raison aux bookmakers. La dernière victoire nantaise face au PSG à la Beaujoire remonte à 2022, et les Parisiens demeurent toujours invaincus cette saison en championnat.

Reste à savoir si les hommes d’Antoine Kombouaré parviendront à déjouer les pronostics face au leader déjà titré peut-être moins concerné par l’enjeu, ou si la logique sera respectée sur la pelouse de la Beaujoire.