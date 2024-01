11 stades de foot qui vont ouvrir leurs portes en 2024

Ces onze stades seront inaugurés dans le courant de cette année 2024.

En attendant 2027 et la finalisation du projet dévoilé par le Stade Brestois, de son futur Arkea Park, il n’y a pas en cette année 2024, d’inauguration de stades de football programmée en France. Elles le sont toutes en Asie pour les plus grands, en Europe également voire au Etats-Unis. Nous en avons compilé cc qui sont en cours d’achèvement. Et prochainement inaugurés. Si tout va bien.

11 nouveaux stades pour 2020 : 11. Kai Tak Sports Park (Hong Kong) = 50 000 places Image 1 parmi 11

Le Nou Mestalla, le chantier permanent

Si tout va bien, précise-t-on, car le calendrier n’est pas toujours respecté. Prenez le Nou Mestalla à Valence. Voilà près de quinze ans qu’il devrait être en fonctionnement. Oui, oui quinze ans de reprises et d’arrêts des travaux, entre accidents et dérives immobilières, c’est le plus long chantier du football espagnol. Ouvrira ? Ouvrira pas en 2024 ? Mystère et boule de gomme…

Hong Kong va inaugurer son stade national

Pour d’autres projets sinon, le plus grands des écrins attendus dans l’année est le Kai Tak Sports Park, qui sera le stade national de Hong Kong, pour ses équipes de football et de rugby. Il pourra accueillir jusqu’à 50 000 spectateurs, soit 5 000 de plus que le nouveau stade d’Ankara en Turquie, à l’architecture particulière. Plusieurs sont des écrins construits sur les cendres d’anciens. Comme par exemple le New Opole Stadium en Pologne, le New Cambuur Stadion aux Pays-Bas ou l’Eduard Streltsov Stadium du Torpedo Moscou, en Russie.

L’année 2025 prochaine sera charnière sur ce sujet des inaugurations de stades avec les très attendus nouveaux Everton Stadium ou Miami Freedom Park où évoluera peut-être un certain Lionel Messi.