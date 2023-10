Antoine Dupont 7e, les 10 plus hauts salaires du rugby international

Antoine Dupont appartient au gratin du rugby international, il est naturellement payé conséquemment.

Les stars du rugby international ferraillent depuis un mois sur les terrains de la Coupe du monde 2023, et l’une des plus brillantes d’entre elles est le demi de mêlée français Antoine Dupont. Lorsqu’on parle des joueurs les mieux payés de la discipline, le nom du capitaine des Bleus et stratège du Stade Toulousain est mentionné. Bien qu’il n’occupe pas la première place des joueurs les mieux payés, son salaire annuel serait proche de 800 000 euros, il est dans le top 10 mondial dévoilé par le Walesonline.

Antoine Dupont seul Français du top 10 des mieux payés du rugby

Antoine Dupont, âgé de 25 ans, a acquis une réputation mondiale grâce à ses performances exceptionnelles sur le terrain. Doté d’une agilité et d’une vision de jeu exceptionnelles, il est considéré par de nombreux experts comme le meilleur joueur de rugby au monde. Ses talents ont été cruciaux pour l’équipe de France, et son retour sur le pré est attendu avec ferveur par tout le public français, à l’amorce de la phase éliminatoire du Mondial.

Dan Biggar pour autre joueur du Top 14 et Finn Russell au sommet

Il est le seul joueur des Bleus du rugby dans le top 10, mais pas l’unique pensionnaire du championnat Top 14. Avec lui pointe l’ouvreur et maître à joueur du Pays-de-Galles, Dan Biggar, sous contrat avec le RC Toulon. C’est son homologue écossais de Bath, Finn Russell, qui domine la hiérarchie internationale avec son salaire estimé proche de 1,15 millions d’euros brut annuels.

Les 10 plus hauts salaires du rugby international

Finn Russell (Ecosse – Bath) : 1,15 million d’euros

Charles Piutau (Tonga – Bristol Bears) : 1,15 million d’euros

Cheslin Kolbe (Afrique du Sud – Suntory Sungoliath) : un million d’euros

Maro Itoje (Angleterre – Saracens) : 920.000 euros

Dan Biggar (Pays de Galles – Toulon) : 920.000 euros

Owen Farrell (Angleterre – Saracens) : 920.000 euros

Antoine Dupont (France – Toulouse) : 800.000 euros

Steven Luatua (Samoa – Bristol Bears) : 710.000 euros

Handre Pollard (Afrique du Sud – Leicester Tigers) : 705.000 euros

Tadhg Furlong (Irlande – Leinster) : 700.000 euros