Mbappé n°1, les 10 joueurs les mieux payés de la Ligue des champions

Deux Français et un joueur de Ligue 1 au classement des joueurs les mieux payés de la Ligue des champions.

Il n’est pas dit que tous verront les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2023-2024. Les deux qui ferment le top 10 des joueurs les mieux payés de la compétition défendent les couleurs de Manchester United, dernier de son groupe A, à l’amorce de la dernière journée ce mardi. Si le Bayern de Harry Kane, un autre qui se hisse dans ce palmarès a déjà validé son billet, les Mancuniens ont encore un peu d’espoir à la condition première de battre le club bavarois, à Old Trafford.

Les 10 joueurs les mieux payés de la Ligue des champions : 10. Raphael Varane (Manchester United) = 20,6 M€ Image 1 parmi 10

Mbappé au PSG le mieux payé de la Ligue des champions

Cela vaut aussi pour le premier que l’attaquant de l’équipe de France et du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Son club joue, demain mercredi, son futur en C1 sur la pelouse du Borussia Dortmund qui est déjà qualifié. Le capitaine des Bleus domine largement la hiérarchie des footballeurs les mieux payés de la Ligue des champions, à 66 millions d’euros brut l’estimation de son salaire, cette saison 2023-2024. Il est en écho, celui qui gagne le plus au PSG et en Ligue 1, et le deuxième à l’échelle des joueurs français, derrière Karim Benzema.

Trois joueurs du Real Madrid classés dans le top 10

Ce top 10 à voir en images et détails dans le diaporama ci-dessus est dominé à la fois par les joueurs de Liga et ceux de la Premier League. Au nombre de quatre de part et d’autre. Mais c’est le Real Madrid qui domine avec ses trois joueurs dominants, payés à l’identique 20 millions d’euros brut moins les bonus, pour couvrir cet exercice sportif.