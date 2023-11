Les footballeurs français les mieux payés cette saison 2023-2024

Les 10 footballeurs français les mieux payés ne jouent pas tous en Europe. Ça n’a pas dû arriver souvent dans l’histoire.

Kylian Mbappé ne sera pas resté longtemps le numéro un français, voire international dans la hiérarchie des footballeurs les mieux payés, après sa prolongation signée avec le PSG. Elle lui vaut de gagner près de 66 millions d’euros annuels pour salaires. Moins les primes. Car tout a changé sous l’impulsion d’un seul pays devenu l’eldorado des joueurs en quête d’un contrat record : l’Arabie Saoudite.

Les footballeurs français les mieux payés : 10. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) = 13 M€ ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 10

Benzema nouveau numéro un sur le salaire devant Mbappé

Ont rejoint cet été le pays du Moyen-Orient, plusieurs joueurs dont trois Français, mais un surtout un qui se hisse au sommet des plus grosses rémunérations. A la faveur de son transfert à Al-Ittihad et d’un contrat autour de 100 millions d’euros par an, Karim Benzema a signé son retour dans le classement Forbes des footballeurs les mieux payés dans le monde, dix ans après sa première présence.

Un top 10 Français qui cumulent plus de 300 M€ de salaires

Il faut gagner un minimum de 13 millions d’euros annuels comme le milieu international Aurélien Tchouaméni pour intégrer le top 10 des français les mieux payés du foot cette saison, à voir en images et détails, dans la galerie ci-dessus. Ce palmarès cumule 320 millions d’euros brut de salaires estimés pour chacun, moins les primes individuelles ou collectives.