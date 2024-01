Zidane: L’énorme fortune qu’il pourrait gagner en étant sur OnlyFans

Zinedine Zidane n’est pas sur OnlyFans, mais cela pourrait lui rapporter beaucoup.

Une étude menée par Footy Accumulators, un site de paris sportifs, a révélé que certains managers de football pourraient gagner des sommes astronomiques s’ils créaient un compte OnlyFans. Zinedine Zidane serait le plus gros gagnant, avec des revenus mensuels estimés à 15,65 millions d’euros, doit plus du double qu’estimés pour Wayne Rooney qui suit (6 M€).

Zinedine Zidane pourrait gagner plusieurs millions d’euros supplémentaires

L’étude a analysé le nombre d’abonnés Instagram de nombreux managers et a appliqué des estimations de taux de conversion pour calculer le potentiel de revenus Only Fans. Elle a révélé que les managers les plus populaires sur Instagram ont un public très engagé, ce qui signifie qu’ils pourraient attirer un nombre important d’abonnés payants sur Only Fans s’ils décidaient de créer un compte.

Only Fans n’est pas une plateforme pout tout le monde

Bien sûr, il y a quelques réserves à faire à cette étude. D’abord, OnlyFans prend une commission de 20% sur tous les revenus générés par les créateurs. Cela signifie que les managers ne recevraient que 80% des revenus de leurs abonnements. Deuxièmement, il n’est pas clair si tous les managers seraient prêts à dévoiler leur vie privée sur OnlyFans. Certains pourraient être réticents à partager des photos ou des vidéos trop personnelles avec leurs fans. Récemment, le tennisman australien Nick Kyrgios a formulé l’envie d’ouvrir son propre compte.

Néanmoins, l’étude de Footy Accumulators montre que les managers de football pourraient avoir une autre source de revenus significative en créant un compte OnlyFans. Cela pourrait être particulièrement intéressant pour les managers qui sont déjà connus pour leur personnalité charismatique et leur engagement envers leurs fans.