Vinicius Jr nouvel actionnaire de LOUD, le Real Madrid des équipes esports

Vinicius Jr pénètre le monde du esport.

Vinicius Jr, le joueur vedette du Real Madrid, s’est lancé dans un nouveau terrain en devenant un partenaire de la plus grande organisation d’esports et de contenu en Amérique latine, LOUD. Rejoignant le groupe d’associés aux côtés de Bruno « PH » Bittencourt, Jean Ortega et Matthew Ho, le footballeur brésilien a pour objectif de participer aux contenus et aux expériences de l’organisation, contribuant ainsi à la mission de celle-ci d’inspirer les générations futures de jeunes.

Vinicius Jr investi dans l’une des meilleurs équipes esports au monde

“Vinicius Jr. illustre comment la culture gaming peut transcender les écrans, s’associant à l’univers de la mode, du sport et aux causes sociales’, détaille par communiqué, Bruno “PH” Bittencourt, cofondateur de LOUD. ‘Ensemble, nous comptons amplifier cette croissance en créant un contenu original, en soutenant l’éducation des jeunes et en trouvant des opportunités pour améliorer les communautés à travers le Brésil. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir Vinicius dans notre équipe d’associés alors que nous œuvrons pour inspirer la prochaine génération. »

Des opérations également tournée vers la fondation Vinicius Jr

“En tant que gamer de longue date, je constate l’impact positif que les jeux vidéo ont sur la vie et l’identité des jeunes Brésiliens, renchérit le footballeur international brésilien. Ce partenariat avec LOUD est un mariage parfait. Ensemble, nous allons produire un contenu exceptionnel et développer plusieurs projets, encourageant les jeunes à accorder la priorité à leurs études et à soutenir la prochaine génération d’athlètes, que ce soit sur le terrain ou dans les jeux vidéo,” a déclaré le joueur, également fondateur de l’Institut Vini Jr., un projet

Cette collaboration s’étendra également à des initiatives éducatives et à l’Institut Vini Jr, une fondation à dimension sociale axée sur l’éducation des enfants défavorisés à travers le football et la technologie.