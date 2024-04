Vente OM: Kylian Mbappé va racheter l’Olympique de Marseille

C’est fait, Kylian Mbappé va devenir le nouveau patron de l’OM.

Ni les Saoudiens, ni Rodolphe Saadé, mais Kylian Mbappé. Laissant bruisser les sempiternelles rumeurs d’une vente de l’OM pour opérer en sous-marin, Kylian Mbappé a finalisé ce dimanche soir, le rachat imminent de l’Olympique de Marseille. Sa sortie prématurée du terrain par Luis Enrique à la 77e minute du Classique OM – PSG n’avait rien d’une sanction, simplement le capitaine de l’équipe de France voulait-il profiter de sa visite incognito à Marseille, pour sceller l’acte de vente.

Mabppé était hier à Marseille pour sceller le rachat de l’OM

Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain touche à sa fin, les spéculations vont bon train sur le futur du joueur de 25 ans. Tantôt annoncé proche d’une extension, tantôt d’un départ au Real Madrid, c’est donc le blanc d’un autre maillot que va choisir l’intéressé. Si Kylian Mbappé s’attend à une poche de réticences de la part des supporters de l’OM, son entourage a tout prévu pour forcer son intégration d’actionnaire/joueur.

Zinedine Zidane futur entraineur de l’Olympique de Marseille

Mbappé va en effet confier à Zinedine Zidane le coaching de l’équipe, qui lui même sera épaulé de Franck Ribéry. Ensemble, les trois hommes vont dérouler le plan d’action initié sous le nom de code « OM Champions Project Rêvons Plus Grand », qui prévoit de gagner nationalement, continentalement, mondialement et même universellement, tous les titres possibles. Rien ne pourra échapper à la boulimie du nouveau patron.

Les matchs délocalisés du Vélodrome à Riyad

Dans le nouvel organigramme du club, Kylian Mbappé se voit en rôle de patron, capitaine, buteur, influenceur, sélectionneur et tout ce qui rythme en « eur ». Sa mère, Fayza Lamari prendra la présidence de l’équipe et Delphine Verheyden, son avocate, la direction sportive. L’offre de rachat est estimée à 450 millions d’euros et là encore, Kylian Mbappé a tout prévu pour assumer le financement : l’Olympique de Marseille va délocaliser ses matchs à domicile, du Vélodrome à Riyad en Arabie Saoudite. Avec l’entremise de son sponsor CMA CGM pour assurer la logistique des déplacements. Et voilà qui explique toutes les rumeurs générées depuis des années…