Une ex star de la NBA lance sa marque de cannabis

Carmelo Anthony embrasse le business du cannabis.

Nouvelle reconversion originale pour Carmelo Anthony. Fraîchement promu membre du Hall of Fame de la NBA, l’ancien ailier de 40 ans vient d’ajouter une corde à son arc d’entrepreneur en lançant officiellement sa propre marque de cannabis baptisée STAYME7O à New York. Ce nom n’a pas été choisi au hasard puisqu’il fait référence à son surnom « Stay Melo » ainsi qu’au numéro 7 qu’il a porté avec fierté durant sa carrière sur les parquets. Présentement, il sert à l’ancien joueur à la commercialisation de vêtements.

Une marque de cannabis à visée sociale

Loin de se contenter d’un simple business opportuniste, l’ancien joueur des Denver Nuggets et des New York Knicks a clairement affiché ses ambitions sociales derrière ce projet. « Cette initiative dépasse largement le cadre du marché du cannabis », a-t-il déclaré lors du lancement. Anthony souhaite en effet utiliser cette plateforme pour autonomiser les communautés défavorisées et soutenir les entrepreneurs issus de groupes sous-représentés dans ce secteur en pleine expansion.

La marque STAYME7O propose des produits haut de gamme cultivés en partenariat avec LOWD, une entreprise basée dans l’Oregon réputée pour son approche qualitative. Une partie des bénéfices sera reversée à des organisations comme NuProject et Last Prisoner Project, qui œuvrent respectivement pour l’équité sociale et la réforme de la justice pénale liée au cannabis.

Un marché en pleine expansion aux US

Ce nouveau projet entrepreneurial est développé par l’agence Grand National, cofondée par Anthony lui-même aux côtés de Jesce Horton et Brandon Drew Jordan Pierce. L’agence s’est donné pour mission de créer des marques authentiques qui représentent la culture urbaine tout en apportant une réelle valeur ajoutée au marché.

Pour Carmelo Anthony, qui a pris sa retraite sportive après 19 saisons en NBA et dix sélections au All-Star Game, ce lancement marque une étape significative dans sa reconversion en homme d’affaires engagé. Une transition que de plus en plus d’anciens athlètes professionnels choisissent d’embrasser, alors que le marché du cannabis connaît une légalisation progressive aux États-Unis et s’ouvre à de nouveaux acteurs.