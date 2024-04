Un sponsor du Real Madrid nouveau partenaire titre de la Scuderia Ferrari

Nouveau partenaire titre donc nouveau nom pour la Scuderia Ferrari.

La Scuderia Ferrari change de nom et devient la Scuderia Ferrari HP ! Quelques semaines après avoir officialisé un autre accord majeur, dans le football avec le Real Madrid, le groupe américain de l’informatique annonce ce mercredi la signature d’un partenariat pluriannuel avec le constructeur automobile italien.

L’écurie Ferrari devient Scuderia Ferrari HP

A compter du prochain Grand Prix de Miami (3-5 mai), la Scuderia Ferrari étrennera son nouveau naming. Le logo HP s’affichera sur les monoplaces de Maranello, et l’équipe Esports ainsi que la pilote Maya Weug en F1 Academy piloteront des voitures aux couleurs de ce nouveau partenariat.

« Les deux marques s’appuient sur une histoire riche qui a résisté à l’épreuve du temps. Grâce à cette collaboration unique, nous avons également l’occasion l’occasion d’atteindre de nouveaux publics, de stimuler la croissance de l’entreprise et de créer un impact durable pour nos clients et nos communautés », indique par communiqué le patron de HP, Enrique Lores.

De la visibilité et de la fourniture de produits et services

Outre de la visibilité, le partenariat prévoit en plus la fourniture de produits et services de HP, tels que des PC et des appareils adaptables, des solutions de conférence et des imprimantes. Ni la durée du contrat ni sa valeur n’ont été communiqué.