Tous les maillots déjà officialisés en Ligue 1 saison 2025-2026

De nouveaux maillots révélés par les clubs de la Ligue 1.

Au tour de Kappa de dévoiler ses collections. Après le modèle extérieur pour le FC Metz, mardi, ce mercredi matin, la marque italienne lance le maillot domicile imaginé pour l’OGC Nice qu’elle habille désormais.



Tous les maillots de la Ligue 1 2025-2026 : Angers SCO à domicile Image 1 parmi 15

L’OM et le RC Lens ont de l’avance

Déjà treize des dix-huit clubs de la Ligue 1 cette saison 2025-2026 ont révélé au moins une pièce de leur nouvelle collection. Manquent le promu FC Lorient qui vient de changer d’équipementier pour Joma, le Stade Brestois chez Adidas, le Toulouse FC avec Nike, l’ AJ Auxerre et Le Havre AC

Le RC Lens et l’Olympique de Marseille tous deux chez Puma ont déjà sorti les modèles à domicile et extérieur. Quant à l’autre promu Paris FC, il est allé à contre-courant de l’ordinaire des équipes, en commençant par la version third.

Tous ces maillots sont à voir dans la galerie d’images ci-dessus.