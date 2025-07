Toulouse FC. Le sponsor majeur sur le maillot prolonge de trois ans

Un partenariat qui dure entre le TFC et LP Promotion.

Le Toulouse Football Club a officialisé ce vendredi la prolongation de son accord avec LP Promotion jusqu’à l’été 2028. Cette extension de trois saisons maintient le groupe immobilier national comme partenaire majeur du club violet. Ce renouvellement pérennise une relation commerciale initiée au milieu des années 2000.

LP Promotion a accompagné le TFC à travers ses différents parcours sportifs, de la Ligue 2 aux compétitions européennes récentes. Le groupe immobilier conserve sa position de partenaire principal sur le maillot toulousain.

Dans le cadre de cet accord, LP Promotion maintient sa présence sur la face avant du maillot pour la saison 2025-2026 et bénéficie d’une visibilité renforcée au Stadium via différents supports premium. Le partenaire dispose également d’un programme d’activations et de places pour assister aux matchs des Violets.

Un partenariat également tourné vers le projet de centre de formation

« LP Promotion est un partenaire historique du Toulouse FC, présent à nos côtés depuis près de vingt ans. Leur fidélité et leur engagement, constants au fil des saisons, témoignent de la solidité de notre relation. Cette prolongation s’inscrit dans une volonté partagée de poursuivre ensemble le développement du club et de faire grandir un projet durable, ancré dans son territoire », réagit par communiqué, le nouveau président du TFC, Olivier Cloarec.

Cette prolongation s’inscrit dans la stratégie de développement du Toulouse FC, notamment dans le cadre du projet du centre de performance qui doit reprendre dans les prochaines semaines. Le groupe LP Promotion apporte son expertise pour accompagner cette réalisation.