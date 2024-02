OM, PSG, OL, Losc: Top 5 des contrats d’équipementiers les plus cher de la Ligue 1

De Nike au PSG à New Balance au Losc, quel sont les cinq plus gros contrats d’équipementiers en Ligue 1 ?

Alors que la Ligue 1 a fondu en nombre de clubs, en passant de 20 à 18, cette saison 2023-2024, celui des équipementiers qui les fournissent en maillots a lui paradoxalement augmenté. Il s’en compte onze (Joma, Adidas, Uhlsport, Puma, New Balance, Kappa, Umbro, Nike, Le Coq Sportif et Craft), dont trois pour Adidas et Puma qui sont majoritaires.

Les contrats d'équipementiers les plus chers en Ligue 1. 5. Losc x New Balance = 2,8 M€/an Image 1 parmi 5

Cinq clubs, le PSG, l’OM, l’OL, l’ASM et le Losc pour autant de marques

Les deux marques allemandes appartiennent à celles des cinq qui comptent les partenariats les plus chers du championnat de France. Avec l’Olympique Lyonnais qu’Adidas vient tout juste de prolonger et l’Olympique de Marseille, du côté de Puma. Le Top 5 des contrats d’équipementiers à la plus forte valorisation compte cinq fournisseurs différents que sont New Balance avec le Losc Lille, Kappa avec l’AS Monaco et Nike, pour le Paris Saint-Germain.

Un différentiel de presque 30 entre l’équipementier du Losc et celui du PSG

Cette dernière, la marque à la virgule a la double particularité, d’une part d’être celle qui investit le plus cher, pour le maillot des joueurs parisiens et de partager la production avec sa division, au commencement dédiée au basket, Jordan Brand. Entre le cinquième maillot, celui du Losc et le premier du PSG, le différentiel du contrat est proche de 30. Les détails de chaque club et partenariat sont à découvrir dans le diaporama ci-dessus, en précisant que le chiffre pour l’OL est l’estimation précédent la récente extension du contrat.