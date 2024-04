Stefanos Tsitsipas passe le mur des 30 (le premier à 25 ans)

Sa victoire à Monte-Carlo permet à Stefanos Tsitsipas de dépasser les 30 millions de dollars en carrière.

En remportant son troisième titre à Monte-Carlo hier dimanche, Stefanos Tsitsipas a non seulement rejoint un club très fermé, mais en a également créé un autre encore plus exclusif. Tsitsipas rejoint Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray comme les seuls joueurs actifs à avoir remporté le même tournoi Masters 1000 à trois reprises.

Tsitsipas premier joueur de l’histoire à atteindre les 30 M$ à 25 ans

Cette victoire l’inscrit donc aux côtés de légendes du tennis. Mais son exploit ne s’arrête pas là. En franchissant la barre des 30 millions de dollars de gains en carrière grâce à sa victoire à Monaco, Tsitsipas devient le premier joueur, homme ou femme, né en 1998 ou plus tard, à atteindre ce niveau de gains.

Une victoire à près du million de dollars au Monte-Carlo 2024

Avant le tournoi, son total s’élevait à 29 364 745 dollars (27 556 341 euros). Le chèque de vainqueur de 919 075 euros (environ 1 003 000 dollars) à Monaco lui permet d’atteindre la somme de 30 360 563 dollars (28 490 832 euros).

Le 13e joueur de l’histoire de l’ATP à franchir ce seuil

Tsitsipas devient ainsi le 13ème joueur de l’histoire de l’ATP à franchir la barre mythique des 30 millions de dollars de gains en carrière. Huit femmes (Serena Williams, Venus Williams, Simona Halep, Maria Sharapova, Victoria Azarenka, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki et Angelique Kerber) ont également atteint ce seuil de primes en carrière.