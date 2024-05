Stade Toulousain: TV, sponsors, billetterie, salaires… Les détails d’une saison 2023 à 0,82M€ de bénéfices

Le Stade Toulousain a bouclé un autre exercice avec un bénéfice comptable.

Le Stade Toulousain gagne sur le pré, et sur les lignes de comptes. Au 30 juin 2023, selon les comptes déposés au greffe que Sportune a consulté, le champion de France de rugby à XV a généré un bénéfice net de 823 939 euros, toutefois inférieur à ce qu’il était un an plus tôt, à 1,472 millions d’euros net.

Le Stade Toulousain demeure bénéficiaire au dernier exercice

Tout à globalement augmenté d’un exercice à l’autre à Toulouse. D’abord les recettes avec un chiffre d’affaire tiré de l’exploitation de 47,29 millions d’euros en 2023, contre 42,156 millions d’euros la saison précédente. Dans le détail, les partenariats rapportent le plus à 16,868 millions d’euros, suivi des droits de la billetterie, à 9,945 millions d’euros, puis la Ligue Nationale de Rugby à 7,936 millions, le merchandising à 6,694 millions, la buvette à 1,858 millions.

Un CA de l’opérationnel qui progresse et des revenus tirés des transferts

En plus de cela, à la ligne des recettes, le Stade Toulousain revendique 1,031 millions d’euros générés par les indemnités de transferts et de formation.

La masse salariale demeure la même d’une saison sur l’autre

A l’inverse, les salaires représentent le premier poste de dépenses du club. Ils ont que légèrement progressé la saison dernière, de 1,5 points à 23,538 millions d’euros au 30 juin 2023, charges sociales incluses. Par ailleurs, comme la plupart sinon tous les clubs du Top 14, le Stade Toulousain a contracté des Prêts garantis par l’état (PGE) d’un montant de 8,311 millions d’euros, dans le cadre de l’accompagnement de la crise de la Covid, qu’il a choisi de rembourser dans le temps. Il a enfin deux litiges en cours, l’un avec l’URSSAF pour lequel il s’est pourvu en cassation et un autre avec des salariés.