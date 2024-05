Stade de Reims: Quel sera le prochain club de Will Still selon les bookmakers ?

Will Still quitte le Stade de Reims avant même la fin de la saison.

Son départ ne faisait pas de secret, mais pas si tôt dans l’exercice. Pas en cours de saison. C’est pourtant officialisé ce jeudi que l’aventure s’achève à trois journées de la fin de la Ligue 1 entre Will Still et le Stade de Reims, les deux parties ayant d’un commun accord décidé de la séparation.

Will Still et le Stade de Reims se séparent avec effet immédiat

Le technicien belgo-britannique de 31 ans s’est révélé en Champagne, il aspire aujourd’hui à traverser la Manche pour diriger une équipe professionnelle d’Angleterre. L’intéressé ne s’en est jamais caché et d’ailleurs les bookmakers britanniques pensent-ils aussi à lui, pour la suite de sa carrière. Si la piste Sunderland dont il était un temps le favori l’hiver dernier s’est depuis refermée, les opérateurs estiment qu’à 10 contre un, sa prochaine destination sera anglaise.

Un futur en Angleterre pour le coach de 31 ans ?

Et actuellement, la meilleure chance qui lui confèrent est celle d’entraîner est Ham, qui vaut une cote moyenne de 12. Il n’est toutefois pas donné en favori, Julen Lopetegui est le numéro un du moment devant Paulo Fonseca, son homologue lillois qu’il a affronté ou Graham Potter. Encore plus lointaine est la cote qui l’associe aux Reds de Liverpool. Will Still est en effet cité, dans la très longue liste des prétendants à la succession de Klopp, mais à une cote de 50 contre un qui le place en très (trop) lointain outsider.